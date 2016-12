Vida y Estilo Lorena Herrera cierra el año haciendo labor altruista Planea visitar el puerto en estas próximas vacaciones ERIK ROBLES CISNEROS MÉXICO.- El éxito de su mas reciente tema "plastika" de la cantante Lorena Herrera, hizo que este 2016 fuera un año lleno de proyectos, ya que la canción fue muy sonada en los antros de México a lo que la interprete pudo tener presencia en el país. Lorena Herrera destaco que "plastika", un tema que le dio por un año mas la corona como la reina de los gays, pudo ayudar a que tuviera mejores proyectos, haciendo obras de teatro y algunas apariciones en eventos especiales ademas de labor altruistas. "Todo lo que recaude en las descargas de mi tema, lo done a asociaciones para rescate de animalitos, no solo soy música y diversión, ademas de hacer shows también hago caridad y ayudó a los que mas necesitan, en este caso a los animales". La interprete de "Desnudadme el alma", dijo que el año fue bueno, hubo música y teatro, en televisión no hay propuestas, eso no le incomodo, pues para ella lo fuerte son sus conciertos."No hay nada, los productores no ven en mi algún personaje, pero no importa yo sigo con mi música y sigo divirtiendo a la comunidad gay". Para cerrar el año, Lorena Herrera planea pasar unos días en Acapulco con su esposo, pues cada fin de año así lo hace y este no quiere que se la excepción. Te invitamos para que también nos sigas en Twitter MPT