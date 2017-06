Vida y Estilo Kate Upton dentro de las 12 mujeres más atractivas En la lista de las mas atractivas se encuentran también Jennifer Lawrence, Ariana Grande y Kendall Jenner, entre otras AGENCIAS Actrices, cantantes y modelos ocupan los 12 puestos de la lista que se publica todos los años en un portal internacional World and Pleasure, y en el que en esta ocasión, se pueden ver encabezando la lista Kate Upton. Pese a ser una modelo internacional y de haber protagonizado una revista famosa de deportes en su número dedicado a los trajes de baño, irónicamente Kate Upton, dice aún sentirse insegura al momento de lucir los bikinis en la playa a pesar de aparecer siempre en listas como la más atractiva y con mejor cuerpo. “Todavía no me siento completamente a gusto en un traje de baño. Por eso es necesario comer sano y entrenar, para que uno pueda sentirse mejor. A ver, siempre vas a tener tus momentos de inseguridad, yo no siempre me siento en plena forma”, confesó. Aunque, con la experiencia adquirida en el mundo de la moda, que no siempre ha celebrado las siluetas como la suya, Kate ha aprendido a no ceder a las presiones externas por tener la figura perfecta. En la lista de las mas atractivas se encuentran también Jennifer Lawrence, Ariana Grande y Kendall Jenner, entre otros.