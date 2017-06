Vida y Estilo Julián Gil quiere pensión justa y ver a su hijo El abogado señaló que será hasta el juicio cuando se le den al juez los elementos para decidir la pensión, como los comprobantes de ingresos de ambas partes Agencias MÉXICO.- A tres días de iniciar el juicio entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por la custodia y manutención de su hijo Matías, el actor argentino tuvo que hacer acto de presencia el día de hoy en el Tribunal Superior de Justicia, para recibir la notificación de una nueva demanda que su ex pareja, Marjorie de Sousa, interpuso en su contra. "La abogada de Marjorie dijo que me había notificado hace mucho tiempo, pero nunca lo hicieron, de alguna manera vengo a desmentir otra mentira. Como todo ciudadano responsable vine con mi abogado a notificarme y a conocer la demanda, porque recién ahora es que la vamos a conocer, hay que leerla y saber de qué trata", dijo Julián Gil. Su abogado Rodrigo Carmona, explicó que por lo poco que pudo leer en la notificación es algo muy similar a su contestación de demanda, donde se habla entre otras cosas de la pensión alimenticia de Matías Gregorio. Gil también señaló que su falta la semana pasada a la convivencia con Matías, fue algo que se notificó con tiempo al juez porque era un asunto de trabajo, incluso se solicitó tener esos 60 minutos con su pequeño el día de hoy pero no fue posible, debido a que se tiene seguir un proceso para ello y no hubo forma de agilizar el trámite. Es un hecho que tampoco podrá verlo el viernes 9 de junio, porque es la fecha en que inicia el juicio. "Para mí el panorama ideal es que el viernes termine todo, puede ser un juicio muy sencillo o muy complicado. Vengo con mi frente en alto a pedir dos cosas, una pensión justa y que se me deje ver a mi niño en condiciones normales y poder tener con él una relación saludable, son dos cosas que pueden hacer un juicio muy sencillo, si se complican ya veremos qué pasa", expresó Julián Gil. El actor aseguró que si ese día a él le presentan una lista donde diga que el dinero que le piden no es para llevar al niño al spa, para un chofer, para un celular o algo así, sino cosas justas y que son exclusivamente para el niño, la cantidad que le soliciten con gusto la da, porque su compromiso es con Matías y con nadie más, entonces arremetió contra la abogada de Marjorie, Alma Peña. "Esa señora es una mentirosa, se dan cuenta que la abogada es la que ha ensuciado todo el proceso ¿Se dieron cuanta cuando se burló en mi cara diciendo que yo había pedido tres días para ver al niño y ella me dio cuatro? Pedí tres días pero enteros, de una convivencia normal, de poder llevarme a mi hijo, ir a algún parque u otro sitio; sí, me dio cuatro pero en un tribunal una hora, la señora debe de tener un poco de ética y respetar, porque hay un niño de por medio. Ya la he agarrado en varias mentiras y el viernes que inicie el juicio va a tener que sostenerlas". El abogado señaló que será hasta el juicio cuando se le den al juez los elementos para decidir la pensión, como los comprobantes de ingresos de ambas partes, cuando ya tenga esto él decidirá que pensión provisional tendrá que comenzar a dar Julián para Matías. "Lo único que es claro es que no pueden existir dos juicios, sólo un juez puede conocer de estas dos demandas, normalmente es el que interviene primero, es decir el juez que conoce la demanda que interpuso Julián en contra de Marjorie. No puede haber dos demandas en dos juzgados distintos", subrayó el abogado Rodrigo Carmona. Respecto al incidente de salud que Marjorie enfrento el pasado fin de semana con su hijo, donde fue necesario llamar una ambulancia porque éste dejó de respirar, Julián comentó que él no puede hablar de lo que no conoce, debido a que no estuvo en el lugar y prefiere no especular, pero pedirán un reporte sobre el estado de salud del niño. "No tengo comunicación con Marjorie, sólo lo que se habló ese día y que ustedes conocen porque se subió ese día a las redes sociales, es la única comunicación que tengo con ella. (Ese día) empecé a escribir y a preguntar por el niño, cuando me di cuenta que las contestaciones eran nulas o con un sí, dije prefiero que se vea todo en corto y ya después un juez decida cómo van a ser las cosas", dijo Gil. Julián explicó que durante el tiempo que pudo convivir bien con Marjorie y Matías, el problema de reflujo se concentró en cambiarle la leche unas cinco veces, todo era normal, pero nunca se presentaron episodios de falta de respiración como le ha sucedido a la actriz venezolana.