Vida y Estilo Barry Manilow: "Creí que decepcionaría a mis fans si sabían que era gay" En 2015 se supo de la homosexualidad del cantante estadounidense, debido a que contrajo matrimonio con su mánager AP MÉXICO.- Con clásicos como "Mandy" y "Copacabana", Barry Manilow se ha ganado un lugar en el mundo de la música pop. Pero a diferencia de muchos músicos y cantantes, el artista estadounidense ha hecho hincapié en mantener su vida privada efectivamente de ese modo. Es por eso que el compositor fue capaz de esconder su gran secreto, su homosexualidad, durante décadas y recién se supo de ello cuando hace dos años se casó con su manager, Garry Kief, tras una relación amorosa de cuatro décadas. Recién ahora, el artista de 73 años decidió hablar del tema con la revista People, e incluso de su fracasado primer matrimonio con su novia del colegio, Susan Deixler. "Estaba enamorado de Susan", aseguró y dijo que el quiebre no tuvo que ver con su sexualidad: "Simplemente, no estaba preparado para el matrimonio". La pareja se casó al terminar sus estudios secundarios y finalmente se separó un año más tarde. Luego de comenzar su carrera musical haciendo jingles para luego trabajar con Bette Midler y comenzar a conseguir sus primeros éxitos, el músico conoció a Kief en 1978. "Supe que esto era. Fui uno de los afortunados. Estaba bastante solo antes de esto". Más adelante, Kief se convirtió en manager de Manilow, título que mantiene hasta hoy. Si bien no todo ha sido simple para la pareja— a veces el manager se sentía superado por el nivel de fama del cantante—, se han mantenido juntos casi 40 años y contrajeron matrimonio en 2015. Algo que impresionó a muchas personas alrededor del mundo. En cuanto a su tardía "salida del clóset", Manilow explicó: "Creí que iba a decepcionar a mis fans si sabían que era gay". Pero ocurrió algo muy distinto. "Cuando supieron que Garry y yo estábamos juntos, estaban tan felices", dije Manilow agradeciendo la positiva reacción.