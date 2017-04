Tecnología Google agrega verificación al hacer búsquedas de noticias Los usuarios verán etiquetas de confiabilidad como "seguramente cierto" o "falso" junto a las noticias que hayan sido verificadas Agencia WASHINGTON.- Cuando un usuario de Google haga una búsqueda en su página principal o en la sección de Google Noticias, verá que los resultados incluyen etiquetas de "verificación de hechos", en lo que constituye el intento más reciente de la industria tecnológica para combatir las noticias falsas o engañosas. Los usuarios verán etiquetas de confiabilidad como "seguramente cierto" o "falso" junto a las noticias que hayan sido verificadas. Google ha estado trabajando con más de 100 organizaciones de noticias y grupos de verificación de hechos, entre ellos The Associated Press y las cadenas BBC y NPR. Las etiquetas aparecerán en los resultados de búsqueda siempre y cuando cumplan ciertos criterios de formato para la automatización. Google precisó que solo algunas de esas organizaciones —entre ellas PolitiFact y Snopes.com— ya han cumplido con los requisitos. Añadió que espera que el número crezca después del anuncio del viernes. No todas las noticias podrán ser verificadas. Varias organizaciones pueden llegar a conclusiones diferentes, pero Google las mostrará por separado. Google comenzó a ofrecer en octubre etiquetas de verificación de hechos a los usuarios en Estados Unidos y Gran Bretaña. Posteriormente amplió el programa a otros países. Ahora, el programa está abierto al resto del mundo y en todos los idiomas. Las noticias falsas y engañosas —que a menudo se disfrazan de noticias dignas de confianza y se difunden en las redes sociales— han recibido más atención desde las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. El anuncio de Google fue hecho un día después de que Facebook lanzara una herramienta para ayudar a los usuarios a detectar noticias falsas e información engañosa que se propaga a través de su servicio. Ese recurso es básicamente una notificación que aparece durante unos días. Al hacer clic en ella el lector es llevado a una página con consejos y otra información sobre cómo detectar noticias falsas y qué hacer al respecto.