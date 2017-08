Tecnología Disney retirará su contenido de Netflix La lucha por el entretenimiento streaming continúa y al ring se subirá el próximo año un “nuevo” contendiente, Disney. Agencias | Redacción MÉXICO.- The Walt Disney Company anunció este martes durante la presentación de sus resultados trimestrales que pese a tener un acuerdo con Netflix para la distribución de su contenido, esta alianza llegará a su fin en 2017. La compañía del ratón anunció que será en 2018 cuando lance su propia app streaming para que los amantes de su contenido puedan verlo a través de su servicio y sin intermediarios. El contenido que primero se irá de Netflix serán las películas y meses más tarde series y programas. Será hasta 2019 cuando Disney y Netflix no compartan más contenido, pues algunos contratos de licencia vencerán hasta esa fecha. Disney además anunció que comprará el 42% de Bamtech -la empresa ya contaba con el 33% de participación-, compañía que desarrollará la app y cuyo costo fue superior a los mil 580 millones de dólares. Tras el anuncio, las acciones de Disney se desplomaron 3.9%, mientras que las de Netflix cayeron 5%. En una entrevista concedida a CNBC, Bob Iger, aseguró que aunque ya no tendrá relaciones comerciales, ambas empresas mantendrán la buena relación que hasta ahora llevan. El contenido coproducido por ambas empresas continuará en Netflix, tal es el caso de “Jessica Jones", que es hecho junto a Marvel Studios. Por su parte a través de un comunicado Netflix anunció a sus suscriptores que será hasta 2019 cuando se podrá ver el contenido de Disney, incluyendo todos los títulos que se estrenen hasta finales de 2018. “Continuaremos haciendo acuerdos con Walt Disney Co. en muchos otros frentes, donde se incluye nuestra relación con Marvel TV", aseguraron desde la compañía con sede en Los Gatos, California.