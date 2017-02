País Videgaray: entraremos en proceso muy constructivo con EU El canciller mexicano estuvo en la sede de Naciones Unidas donde mencionó la relación que vive México y EU al Secretario General de la ONU AP NACIONES UNIDAS.- Tras días de clara tensión entre México y Estados Unidos, el canciller mexicano Luis Videgaray destacó el jueves que ambos países gozan de una relación cercana, de "diálogo fluido" y que van a entrar en "un proceso muy constructivo". Notas relacionadas Videgaray se reunirá con secretario general de la ONU y empresarios Advierte Trump tratar de "acelerar" el TLC El peso mexicano alcanza su mejor nivel del año Trump sí ofreció militares contra "bad hombres" en México En TLC México debe voltear a ver a otros países no solo a EU: Redes Videgaray dijo a los periodistas en la sede de Naciones Unidas que mencionó la relación que viven México y Estados Unidos al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, con el que mantuvo una reunión el jueves. "Es evidente que tenemos diferencias públicas notorias con el nuevo gobierno de Estados Unidos, pero tenemos más coincidencias y sobre todo es una relación estratégica fundamental para ambas naciones y habremos de conducir este proceso para llegar a acuerdos que sean buenos para ambas partes, que sean buenos para México y Estados Unidos", dijo el canciller. Trump y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto mantuvieron una conversación telefónica de una hora el 27 de enero con la intención de hacer las paces tras una serie de diferencias públicas por la insistencia de Trump en que México pague por el muro que Estados Unidos pretende construir en la frontera, algo que el país latinoamericano se niega rotundamente a aceptar. Ambos mandatarios hablaron después de que Peña Nieto cancelara abruptamente su viaje del 31 de enero a Washington. Videgaray viajó a Nueva York una semana después de haber estado en la capital norteamericana, cuando Trump emitió órdenes ejecutivas para ordenar la construcción del muro, iniciar el bloqueo de fondos federales para ciudades que protegen inmigrantes sin autorización y activar un nuevo programa de identificación y arresto de extranjeros que viven ilegalmente en el país. "Queremos llegar a acuerdos (con Estados Unidos). Reiteradamente hemos expresado nuestra voluntad de construir, de superar nuestras diferencias por la vía del diálogo y eso es lo que estamos haciendo", dijo el jueves a los periodistas tras su reunión con Guterres. "México tiene principios muy claros: la soberanía de nuestro país, el respeto al estado de derecho y a la dignidad de los mexicanos. Son principios que no son negociables". Videragay destacó que México tiene objetivos comerciales, así como en la protección de mexicanos en su vecino del norte. "Hay cosas que por supuesto no estamos dispuestos a hacer. Hemos sido claros con el gobierno de Estados Unidos sobre cuáles son estas posiciones", indicó. "Yo veo en el gobierno de Estados Unidos, como también lo expresa el gobierno de México, la voluntad de llegar a acuerdos". La disputa de la semana pasada con México también surgió en relación al comercio, luego de que la Casa Blanca propusiera un impuesto de 20% a las importaciones de productos del crucial aliado estadounidense para financiar el muro. Trump dijo el jueves que está viendo cómo "rehacer" el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que calificó de "catástrofe" para su país. El presidente hizo los comentarios en un par de reuniones que mantuvo con legisladores y empleados de la empresa de motocicletas Harley-Davidson. Por su parte, Videragay también señaló que sostuvo una conversación telefónica con el nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, con el cual dijo que se reunirá próximamente.