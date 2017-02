País Se viraliza vídeo donde hacen bailar al Niño Dios En YouTube el primer resultado al buscar "Niño Dios" es un video en el que la imagen baila al ritmo de "El pasito perrón" Agencias MÉXICO.- La Iglesia católica recomienda no dejarse llevar por "ocurrencias o modas" para vestir al Niño Dios en el Día de la Candelaria. Así lo explicó el padre José de Jesús Aguilar, especialista en religiosidad popular, al Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México, quien exhortó a no vestir la imagen de charro o de otras cosas, porque correríamos el riesgo de confundir una imagen sagrada con un juguete". Sin embargo, cada año es posible ver en redes sociales a Niños Dios vestidos como futbolistas o mariachis, lo que desatiende la recomendación de Aguilar. Los peculiares atuendos no son la única desobediencia a esta indicación. En YouTube el primer resultado al buscar "Niño Dios" es un video en el que la imagen baila al ritmo de "El pasito perrón" y aunque el video ya tiene tiempo que salió sigue causando risas y molestias. El tercer resultado en la búsqueda ofrece un "video completo", que acumula más de un millón 300 mil reproducciones. En el clip se observa al fondo a la mujer responsable de un puesto en el que se visten a las cerámicas, con una expresión de desaprobación por el manejo del Niño al que hacen bailar. La figura es detenida por un momento para luego continuar con el baile.