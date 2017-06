País Ricardo Anaya ya declaró ganador al PAN en tres estados "Vamos a rogar su comprensión y no podremos dar los nombres específicos de los estados por razones referidas", dijo AGENCIAS MÉXICO.- Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, da por ganador a su partido en tres de cuatro estados en los que hubo elecciones este domingo. Además, el líder panista aseguró que su partido está listo para los comicios del 2018. A pesar de ello, Anaya no quiso decir en cuáles estados es la supuesta ventaja del panismo. "Vamos a rogar su comprensión y no podremos dar los nombres específicos de los estados por razones referidas", dijo