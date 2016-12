País Reingeniería del Tuzobús de Pachuca costará 10 mdp El sistema de transporte Tuzobús desde su implementación en julio del 2015 presentó el rechazo de la población Agencia ACAPULCO.- El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, presentó el Plan de intervención del sistema de transporte Tuzobús, en donde dijo que la reingenieria para adaptarlo a las necesidades de la población, tendrá un costo de 10 millones de pesos. El sistema de transporte Tuzobús desde su implementación en julio del 2015 presentó el rechazo de la población, debido a que en su arranque el costo del pasaje se incremento en algunos casos al triple y los tiempos de traslado hasta en una hora y media más. Esto llevó a que el gobierno de Francisco Olvera tuviera que realizar algunas adecuaciones y eliminó el cobro de dos pesos en el segundo viaje, ya sea el de la alimentadora o Tuzobús, pese a ello siguieron las inconformidades y durante la campaña Omar Fayad se comprometió a su revisión. Durante estos tres meses se trabajó en un nuevo diseño y precisó que pese a que se planteó la posibilidad de desaparecerlo, esto originaria una pérdida de mil 200 millones de pesos, por lo cual se descartó y se optó por hacer algunas adecuaciones. Entre los cambios que tendrá el Tuzobús está la desaparición de los carriles confinados de Revolución, Plaza Independencia, y avenida Juárez, además de instalar elevadores en los puentes para personas discapacitadas, debido a que ellos puentes son muy pesados para los peatones. El mandatario narró el trayecto que hace una persona en este transporte, "el tramo que hacían en 15 minutos ahora lo hacen en 50 minutos o una hora y el pago que antes era de ocho pesos ahora es de 16 pesos. Lo viví eh, nadie me lo contó, no estoy grillándome a nadie para que después no digan, ni desvirtúen mis opiniones que si ya estoy juzgando, criticando, diciendo o violándole a alguien sus derechos humanos, nadie me lo contó, lo viví con la gente y no saben el drama". No es un sistema amigable para las personas, ni a los adultos mayores es una realidad de lo que debemos hacer regresar un transporte rápido y barato, precisó que las líneas alimentadoras son las que están reprobadas. Rechazó que haya una segunda etapa como se había planteado, "nunca, al menos en mi Gobierno". Ni de broma habrá una segunda etapa, asevero y dijo que analizan alternativas de movilidad muy distintas como buscar recursos para pasos a desnivel. Fayad Meneses también destacó que había una inconformidad con los concesionarios adheridos al Sistema de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah) y se renegociará la concesión.