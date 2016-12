País Recuperan maquinaria oficial que Duarte prestó a particulares Recuperaron de 53 unidades pesadas de construcción que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa prestó a municipios y particulares Agencias VERACRUZ.- La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz inició la recuperación de 53 unidades pesadas de construcción que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa prestó a municipios y particulares sin llevar un registro de su uso ni de dónde se encontraban físicamente. El titular de dicha dependencia, Julen Rementería del Puerto, informó que desde el primero de diciembre con la llegada del gobierno panista, se inició la búsqueda y localización de la maquinaria pesada, algunas de las cuales se encuentran en manos de particulares que las usan para sus negocios. Hasta ahora, dijo, han sido recuperadas ocho unidades pertenecientes al gobierno estatal. Se trata de dos equipos conocidos como Dragón Rojo para repavimentar calles; un bulldozer D6 R, una Motoconformadora, un Vibro-compactador, un minicargador, un cargador frontal, y un camión de volteo. El funcionario estatal indicó que ya se han identificado 53 equipos, de los cuales ocho se han recuperado, entre ellos dos "dragones rojos" que se encontraban en manos de particulares en la ciudad de Monterrey. De igual manera una moto-conformadora M-73, la cual estaba en el municipio de Chicontepec; las tres unidades estaban fuera de comodato. “Estamos en un proceso de recuperación de 53 que ya tenemos localizadas, además se investiga que les pasó o dónde están un poco más de 40 equipos”, detalló el secretario de despacho. Explicó que la búsqueda del resto del equipo estatal la encabeza la Subsecretaría de Infraestructura y la Dirección General de Construcción de Carreteras y Caminos Estatales. Detalló que se encontró que con el alcalde de Minatitlán, Héctor Damián Cheng Barragán, concluyó un comodato el día 30 de noviembre del 2016 y no ha devuelto un rodillo vibrocompactador, una excavadora, dos motoconformadoras –maquinaria para construcción- y un camión de volteo. En tanto, el líder de “Unidos Damos Soluciones” en Atzalan, Jesús Hernández Santillán, mantiene en su poder un Payloader, un vibrocompactador, y dos camiones de volteos; el préstamo venció desde el mes de junio. En Minatitlán e Hidalgotitlán, la agrupación Antorcha Campesina no ha devuelto un tractor de oruga y dos motoconformadoras, su comodato finalizo el 30 de noviembre. En el expediente también se encuentra un préstamo al diputado local Ernesto Cuevas Hernández de una moto-conformadora, mismo que debió ser devuelto a la Siop al concluirse el mes de noviembre Mientras estuvo a cargo de la CAEV, Eduardo Vega Yunes se solicitó y aún no se devuelven dos retroexcavadora y un minicargador. Te invitamos a que nos sigas Twitter TYA