País ¿Quién es Raúl Flores Hernández? Raúl Flores Hernández, presunto líder de cártel según EU, es buscado por la PGR desde hace ocho años AGENCIAS | redaccion CIUDAD DE MÉXICO.- Raúl Flores Hernández tiene 50 años en el negocio del narcotráfico y, hasta hoy, había logrado mantener un perfil bajo. Raúl Flores Hernández no es el nombre de un narcotraficante famoso. Tampoco lo es Miguel Casas Linares. Misma persona. No pertenece a ningún cártel, no trabaja para ningún gran capo. Es lo que se llama un narcotraficante independiente, aunque según las investigaciones, tiene alianzas importantes con el cártel de Sinaloa y con Jalisco Nueva Generación, directamente con El Mencho. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de PGR detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Flores Hernández quien es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, Estados Unidos el mes pasado. Acusa EU a Rafa Márquez y Julión Álvarez por lazos con el narco

