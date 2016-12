País Prende mensaje de odio a México Las alertas se prendieron en California por la aparición de billetes con mensajes discriminatorios hacia los migrantes mexicanos. Agencias MÉXICO.- Tras las denuncias por la aparición en California de billetes de dólar con mensajes insultantes hacia los mexicanos, las alertas están encendidas. Hasta el momento se han registrado cuatro casos, tres de ellos en San Diego y uno en Los Ángeles, y mientras los expertos están divididos entre si se trata o no de crímenes de odio, algunos señalan que todo esto es resultado de una campaña electoral en la que uno de los candidatos, el republicano Donald Trump, quien finalmente se impuso en las presidenciales del 8 de noviembre, llamó una y otra vez “criminales y violadores” a los connacionales. Un bombero de Los Ángeles dio a conocer que después de recibir un cambio en un restaurante al que acudió a almorzar, se percató de que uno de los billetes de un dólar traía algo escrito. “Me puse a leer la frase que estaba ahí y me sorprendí muchísimo; era un insulto a los mexicanos; pensé en regresarlo, luego en romperlo, pero finalmente decidí conservarlo y mostrarlo para ver si sirve de algo y deje de suceder”, comentó a EL UNIVERSAL. El hombre, nacido en Los Ángeles de ascendencia mexicana y guatemalteca, prefiere el anonimato. “El mensaje que dice en el billete es ‘mexicans go home’ [mexicanos váyanse a su país]; y la idea que yo tengo es que mi nombre no se conozca y no lo pongo en redes tampoco, porque podría tener el efecto contrario y provocar que se multipliquen este tipo de mensajes, porque hay mucho más racismo del que imaginamos en este país”, aseguró. “Lo muestro personalmente y así de voz en voz con quienes sé que piensan como yo, podemos lograr más”, finalizó. Una semana antes, en San Diego, California, José Juárez y Elena Blanco denunciaron en sus redes que llegaron a sus manos billetes con mensajes antimexicanos. José fue de compras y al día siguiente vio en uno de sus billetes de un dólar el siguiente lema: “Mexicans the human version of rats [mexicanos la versión humana de las ratas]”. “No me había dado cuenta de lo que traía el billete hasta que los saqué de mi cartera para acomodarlos”, dijo a Univision. Elena, a su vez, recibió un billete de 20 dólares en un banco de donde sacó efectivo con el mensaje “fuck México”, una mentada de madre al estilo estadounidense, acompañado de una esvástica. “Alteré el texto y quedó escrito ‘Love México’ y lo regresé al banco y me lo cambiaron”, contó. El banco dijo que lo desecharía. A principios de 2016 un restaurante de comida mexicana también denunció que alguien pagó, entre otros billetes, con uno de 5 dólares que en los bordes tenía escrito “detengan la invasión mexicana en Estados Unidos”, también en San Diego, California. Joanna Mendelson, de la Liga Antidifamación, división San Diego, dijo que estos mensajes no pueden considerarse de odio, “porque no hay violencia de por medio ni vandalismo; aunque ciertamente el mensaje equivale a un pensamiento discriminatorio al nivel de lo que manejaban los nazis”. En contraste, Angélica Salas, directora de la Coalición de Defensa de los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA), opina que “sin duda es un mensaje de odio y queda claro que es contra los mexicanos; esto es lo que desafortunadamente ha traído consigo la ola de seguidores de Donald Trump”. La Constitución estadounidense garantiza en su primera enmienda la libertad de expresión, por lo que sería difícil procesar a los autores. Aunque las leyes también prohíben escribir, rayar, alterar o sellar su moneda nacional, un vocero de la fiscalía del condado de San Diego resaltó que “evidentemente no cabe la posibilidad de encontrar a los responsables de esta acción; sin embargo, sí se puede hacer un llamado para que deje de suceder”.