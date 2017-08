País PGR congela cuentas de Karime Macías La Fiscalía aseguró las cuentas del ex gobernador Javier Duarte, de su cónyuge y de otros 12 familiares y personas cercanas Redacción MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) congeló las cuentas de la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, Karime Macías Tubilla, según reveló una publicación del periódico Reforma. Notas relacionadas Pruebas acusan a Macías como parte importante del robo a Veracruz: Yunes Asegura fiscal de Veracruz que PGR y SAT investigan a Karime Macías Hay evidencias para procesar a Karime Macías: Yunes En el reporte señala que la Procuraduría aseguró las cuentas bancarias del ex mandatario venezolano, de su cónyuge, así como de 12 familiares y personas cercanas, como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016. La orden para asegurar las cuentas de la esposa de Duarte es sobre todas las cuentas financieras donde los sospechosos aparezcan como titulares, cotitulares, beneficiarios, fideicomisarios, fideicomitentes, firmantes o representantes legales. Otras de las personas que también tienen cuentas aseguradas por la PGR son el hermano y la madre del ex gobernador, Daniel Duarte y María Cecilia de Ochoa; los suegros de Duarte, y una prima de Karime Macías. También están aseguradas las cuentas de José Antonio Chara Mansur, ex secretario de Finanzas de Veracruz; de José janeiro Rodríguez y Moisés Mansur, otros de los principales involucrados en la red de corrupción de Duarte. Cabe destacar que Duarte es acusado por la PGR de los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.