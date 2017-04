País Paz y tranquilidad no descansan sólo en un gobierno: Peña Nieto Peña sostuvo que el gobierno de este estado ha mostrado voluntad y disposición para armoniza los esfuerzos con el gobierno Federal Agencias MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto advirtió la tarde de este viernes que en la tarea de garantizar paz y tranquilidad para los mexicanos debe haber "compromisos reales" de los gobiernos locales para asumir su tarea y responsabilidad en favor de la seguridad. De visita por esta entidad, donde este viernes inauguró el Parque "Eólica de Coahuila", subrayó que la tarea de garantizar paz y tranquilidad no descansa en un sólo gobierno local ni federal sino en la suma de esfuerzos. Dijo que Coahuila debe ser referente para el resto del país. "Pero tiene que haber compromisos reales de los gobiernos locales, para asumir su tarea, su responsabilidad, acciones que deben realizar, precisamente en favor de la seguridad", dijo el presidente Peña Nieto quien destacó los niveles de seguridad alcanzados en Coahuila. Peña sostuvo que el gobierno de este estado ha mostrado voluntad y disposición para armoniza los esfuerzos con el gobierno Federal, para atender a los coahuilenses en distintos ámbitos, "uno muy señalado que tengo que reconocer es el de la seguridad pública". El Jefe del Ejecutivo afirmó que de hace cuatro años para acá, Coahuila tiene un nuevo rostro. "Y más allá de que lo diga el gobernador, de que yo hoy lo reconozca, está el testimonio de mucha gente que aprecia y valora, particularmente quienes están invirtiendo aquí, en Coahuila, aprecian y valoran el avance tan importante y las condiciones de seguridad que hoy vive Coahuila. "Un estado que estuvo asolado por el crimen, por la presencia de violencia casi cotidiana, y que hoy, nuevamente, ha recuperado condiciones de paz y de tranquilidad. Y eso es posible, gobernador, centralmente, al compromiso que ha hecho su Gobierno y , sobre todo, a mantener un firme compromiso y emprender acciones locales, armonizados con la tarea y sobre todo con los apoyos que el Gobierno Federal pueda brindarle". Enfatizó en que es gracias al compromiso de los gobiernos locales, del estado y municipios, para poder alcanzar este estadio de seguridad y de paz, y de tranquilidad, que ha venido logrando el estado de Coahuila. "Porque aquí es un referente de lo que debe ser el trabajo que se realice en todo el país". En su intervención, el gobernador Rubén Moreira dijo que Coahuila es muy distinto al que conoció Peña Nieto siendo candidato a la Presidencia de la República en 2012. "Entonces vivíamos en la violencia y el miedo, no había luz al final del camino, la gente no salía a la calle, difícilmente podíamos pensar en inversiones como esta. "Hoy el estado está en marcha, y para bien las cosas cambiaron mucho, estamos ganando de nuevo la paz, nuestros jóvenes van a nuevas preparatorias y universidades, las avenidas y calles se llenan de gente, las carreteras de nuevo pueden ser transitadas y el turismo regresa". Tras afirmar que los pueblos mágicos del estado recibirán a muchos turistas en Semana Santa dijo: "presidente Peña, muchas gracias por la paz. Aquí en Coahuila si entendimos que el camino para construir un estado tranquilo inicia cuando la autoridad local asume la responsabilidad plena de lo que pasa en su territorio y práctica día a día la colaboración con las autoridades federales".