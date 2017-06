País México invertirá en Guatemala para ayudar a frenar migración Enrique Peña Nieto dijo que los pueblos guatemalteco, mexicano y estadounidense tiene fuertes lazos de amistad y una vecindad que ha creado vínculos AP MÉXICO.- México invertirá 30 millones de dólares en una planta de leche en Guatemala, anunció el martes la cancillería guatemalteca, con la que espera ayudar a generar empleos en el país centroamericano y coadyuvar a frenar las migraciones. Notas relacionadas Peña Nieto realiza visita de Estado en Guatemala México y Guatemala, en momento decisivo: Peña Nieto El anunció se hace en el marco de la primera visita oficial de dos días del presidente mexicano Enrique Peña Nieto a Guatemala. TE RECOMENDAMOS: MÉXICO Y GUATEMALA, EN MOMENTO DECISIVO: PEÑA NIETO Según informó la cancillería guatemalteca, la empresa mexicana Lala estará a cargo de la construcción de la nueva planta de producción que estará ubicada en el departamento de Escuintla, a unos 50 kilómetros de la capital. Carlos Raúl Morales, canciller guatemalteco, dijo a The Associated Press que la intención de este plan será la generación de por lo menos 4.000 nuevo empleos directos y otros 10 mil indirectos. En un mensaje conjunto a medios, el mandatario mexicano dijo: “La unión de Guatemala y México va más allá de la frontera que compartimos... Tenemos un poderoso vinculo de integración cooperación y solidaridad, nuestra frontera común tiene el potencial para ser una zona segura, prospera y dinámica”. Peña Nieto agregó que en el tema de migración, México tiene disposición para reconocer las contribuciones de los migrantes al desarrollo y proteger sus derechos sin importar su condición migratoria. “Coincidimos en desterrar los discursos de odio y discriminación en contra de nuestros hermanos migrantes”, dijo el mandatario y agregó que ambos países acordaron trabajar en el nuevo instrumento de movilidad laboral a efecto de abrir espacios para connacionales que viven en la franja fronteriza. Morales agradeció al presidente mexicano por el trato a migrantes guatemaltecos, dijo que éste ha mejorado y que los datos de guatemaltecos deportados desde México han disminuido. El mandatario guatemalteco dijo que ambos gobiernos reconocen que tiene retos, pues comparten similitudes en el origen, tránsito y destino de los migrantes y la necesidad de generar políticas de inclusión a los migrantes retornados. Morales agregó que hay un compromiso de cooperación entre ambos países y que trabajan en varios temas como fronteras modernas, seguras y agiles “para que sea más eficiente el intercambio comercial y más fluidos los proceso migratorios y aduaneros en los ocho puestos fronterizos existentes”. TE RECOMENDAMOS: MÉXICO Y GUATEMALA, EN MOMENTO DECISIVO: PEÑA NIETO Morales anunció la habilitación del Puerto Fronterizo (Ingenieros-Nuevo Orizaba) en el departamento de Quiché, al norte de la capital guatemalteca con Nuevo Orizaba, Chiapas, en México, para estimular el intercambio comercial, incluido el sector de la agro industria. Horas antes, Peña Nieto dijo que los pueblos guatemalteco, mexicano y estadounidense tiene fuertes lazos de amistad y una vecindad que ha creado vínculos. “Nos comprometemos ambos países a reforzar aún más el diálogo franco y permanente entre nuestros gobiernos”, dijo Peña Nieto. Ambos mandatarios fueron testigos de honor de la firma de acuerdos bilaterales de cooperación diplomática, y académica, para la promoción del comercio y la inversión, así como de cooperación entre los institutos de seguridad social de ambos países y de garantías mobiliarias. El canciller guatemalteco dijo también a la AP que durante el día ambos mandatarios tendrán reuniones bilaterales en las que hablaran de temas de seguridad, entre ellos la lucha contra la trata y el narcotráfico. El canciller Morales también confirmó que los mandatarios no abordaron el tema de la extradición del exgobernador mexicano de Veracruz, Javier Duarte, detenido en Guatemala y acusado de corrupción en su país. Durante el día, Peña Nieto además participará en una sesión Solemne del Congreso de la República, se reunirá con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, le serán entregadas las llaves de la ciudad por el alcalde capitalino Álvaro Arzú y participara en una reunión de empresarios guatemaltecos y mexicanos.