País Maestros universitarios protestan por falta de aguinaldo en Tabasco El líder de los maestros, José Soza, ha dicho que no se moverán de su manifestación hasta que haya una solución y el pago total y no parcial Agencia TABASCO.- Maestros de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) iniciaron un paro este jueves en protesta porque no se les han pagado la segunda quincena ni su aguinaldo correspondiente a este año. Son cerca de 2 mil 900 maestros a los que se les adeuda el dinero, por lo que desde esta mañana mantienen bloqueadas las avenidas más importantes de la ciudad, Ruíz Cortines y avenida Universidad lo que ha provocado un caos en la capital del estado, Villahermosa. El rector José Manuel Piña Gutiérrez confirmó este adeudo que haciende a 260 millones de pesos y justificó que los recursos no han bajado de la Federación, lo cual es una problemática que afecta a nueve universidades del país. Incluso, mencionó que el día de ayer miércoles se reunió con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, para solicitarle su apoyo a fin de que puedan tener los recursos para hacer frente al pago de salarios y aguinaldos, aunque prevé que el dinero llegue hasta el próximo lunes. El líder de los maestros, José Soza, ha dicho que no se moverán de su manifestación hasta que haya una solución y el pago total y no parcial. Por el momento, la ciudad se encuentra congestionada en todo lo que es la zona de Tabasco 2000, la zona bancaria comercial y el primer cuadro de la ciudad. Hasta el cruce las avenidas Ruíz Cortinez y Universidad ha llegado un grupo de policías antimotines en espera de recibir la orden para desalojar la vía.