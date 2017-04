País La inflación en México está bajo control, asegura Banxico El subgobernador, Javier Guzmán, dijo que la principal preocupación del banco es la combinación de factores como el debilitamiento del peso Agencias y Redacción MÉXICO.- La inflación en México está bajo control y el banco central no ha visto evidencia de efectos de segundo orden, aunque la Junta de Gobierno de la entidad debe ser muy cuidadosa ante una serie de riesgos al alza, dijo el subgobernador Javier Guzmán. Notas relacionadas Encuesta de Banxico estima que inflación se eleve en 2017 Sube Banxico tasa de interés por quinta vez consecutiva Mercados están en calma, pero no hay que confiarnos, dice Carstens Inflación llega a 5.29%, la tasa más alta en casi 8 años Apreciación del peso impactará de forma positiva en inflación:Carstens Datos de inicios de marzo muestran que la inflación anual se disparó a su mayor nivel en casi ocho años lo que llevó al jefe del banco central, Agustín Carstens, a sugerir tasas de interés más altas para combatir una "burbuja" de inflación que se espera disminuya más tarde en el año. Frente a la caída del peso a mínimos históricos hasta principios de 2017, Banco de México (central) subió su tasa de interés de referencia por quinta vez consecutiva el mes pasado. Guzmán, que habló en el margen de una reunión en Londres, dijo que la principal preocupación del banco es la combinación de factores como el debilitamiento del peso, una fuerte alza en los precios de la gasolina, un reciente aumento en los precios de productos agrícolas y un incremento del salario mínimo, todo lo cual planteaba riesgos a la inflación. "En general no vemos evidencia de efectos de segundo orden así que, se podría decir que la situación está bajo control, pero por otro lado hay una serie de riesgos al alza por lo que tenemos que tener mucho cuidado", dijo a Reuters. Guzmán agregó que espera que esos efectos sean temporales, con una tasa de inflación en declive en la segunda mitad del año antes de caer bruscamente en 2018 debido a efectos de base. "A finales del próximo año, tendremos una tasa de inflación cercana al objetivo del 3 por ciento", dijo.