País Julión Álvarez: "No pasa nada, son envidias" "Yo me he dedicado a hacer música, gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando", dijo el cantante AP CIUDAD DE MÉXICO.- El popular intérprete de música norteña Julión Álvarez rechazó el miércoles las sanciones por supuestos vínculos con el narcotráfico que le impuso el Departamento del Tesoro estadounidense, las cuales atribuyó a envidias. Álvarez y el astro del fútbol mexicano Rafael Márquez están entre 22 personas sancionadas por supuestos vínculos con una organización narcotraficante. "Yo me he dedicado a hacer música, gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando", dijo el miércoles por la tarde en una transmisión por Facebook Live desde un rancho en el que se podía ver un corral y escuchar el relincho de un caballo. "Son cuestiones de envidias, de celos, no sé si políticas también". "Me siento con la obligación de darles una aclaración a todos ustedes. No pasa absolutamente nada, yo nomás tengo que asesorarme", agregó el cantante en el video publicado tras dos intentos fallidos por mala señal. A una hora de publicado, el video tenía más de 11.000 comentarios. El Tesoro indicó en un comunicado que también sancionó a 43 entidades en México, entre ellas un club de fútbol y un casino. "Ambos hombres tienen relaciones desde hace tiempo con Raúl Flores Hernández, y han servido como testaferros para él y su organización de narcotráfico y han tenido activos a su nombre", señaló la dependencia estadounidense. Dijo que las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Flores Hernández. "El día que me toque dar cara saldremos a dar la cara para lo que sea", aseguró Álvarez, quien lucía una camisa negra desabotonada y una cadena dorada gruesa. Con su Norteño Banda Álvarez, de 34 años, ha encabezado las listas de popularidad con discos como "Ni lo intentes", "El aferrado" y "Soy lo que quiero... Indispensable". Su más reciente producción, "Ni santo ni diablo", publicada en mayo, le mereció su quinto No. 1 y su noveno Top 10 en la lista de música regional mexicana de la revista Billboard. Ha sido nominado al Latin Grammy en varias ocasiones y ha ganado múltiples premios Lo Nuestro y Billboard (de la Música Mexicana y de la Música Latina). Márquez, de 38 años, es una de las grandes leyendas del fútbol mexicano, con una larga trayectoria en clubes como el Barcelona, Mónaco, Red Bulls de Nueva York y actualmente Atlas de Guadalajara. El zaguero y mediocampista ha jugado en cuatro mundiales. "Rafa Márquez, yo creo que es de los futbolistas que más tiempo tiene en el fútbol. ¿Ustedes creen que tiene necesidad de algo?", dijo Álvarez en su video. "Sí es mi amigo, sí es mi compa y estamos puestos para hacer equipo". El manager de Álvarez, Alex Jiménez, no respondió de inmediato un email de la AP en busca de comentarios. Un vocero de Universal Music, empresa matriz del sello discográfico de Álvarez, Fonovisa, declinó hacer declaraciones. El representante de Márquez, Enrique Nieto, tampoco contestó llamadas de la AP.