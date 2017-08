País “Hoy en día es mi partido más difícil”: Rafa Márquez En una conferencia de prensa el capitán del Atlas, indicó que nunca ha participado en ninguna organización de este tipo. Asimismo, pidió respeto por su familia Redacción CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la acusación de lavado de dinero a la que fue sujeto Rafael Márquez de parte del Depatamento del Tesoro de Estados Unidos, el propio jugador ofreció una conferencia de prensa para tratar el tema, y aseguró que “hoy en día es mi partido más difícil”, mismo del que se ocupará a partir de estos momentos. "Niego categóricamente cualquier relación con alguna de estas organizaciones... Nunca he participado en ninguna de estas organizaciones a las que se me ha vinculado", sostuvo Rafael Márquez en una conferencia de prensa la noche de este miércoles, luego de ser acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener nexos con el narcotráfico. Dando lectura a un comunicado, el futbolista michoacano dijo que comprende la situación legal que enfrenta y reiteró su disposición a apoyar a las autoridades correspondientes, al tiempo que solicitó respeto para su familia. Notas relacionadas Julión Álvarez: "No pasa nada, son envidias" Rafa Márquez declaró voluntariamente ante la PGR Acusa EU a Rafa Márquez y Julión Álvarez por supuestos lazos con el narco