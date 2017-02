País Freno a "gasolinazo" no significa que combustibles nunca subirán: Pemex González Anaya aseguró que dicho estímulo fiscal sólo puede ser por un tiempo limitado Agencias MÉXICO.- El precio de las gasolinas, el diésel, y los hidrocarburos se puede mantener estable hasta el 17 de febrero debido a los incentivos fiscales de Hacienda; sin embargo, "esto no se puede mantener para siempre", dijo el director de Pemex, José Antonio González Anaya. Notas relacionadas López demanda que se modifique Ley de Ingresos, ante “gasolinazo” Hacienda aplaza el primer "gasolinazo" de febrero Tipo de cambio definiría gasolinazo de febrero: Guajardo González Anaya explicó que los estímulos fiscales para reducir el precio de los combustibles, que la Secretaría de Hacienda publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación, son posibles gracias a los ingresos petroleros excedentes por un tipo de cambio y un precio internacional de la gasolina altos. "Esto lo que hace es hacer una transición más suave del proceso, entonces durante las siguientes dos semanas se van a mantener fijos, pero es importante recalcar que esto no quiere decir que no se vayan a mover hacia adelante, tendríamos que ver como se mueve el tipo de cambio y el precio de la gasolina", dijo González Anaya en entrevista para Imagen Radio. "Como se vayan estabilizando el tipo de cambio y el precio de la gasolina nos permitirá fijar un estímulo adecuado para hacer este proceso de transición un poco más suave", agregó. Sin embargo, aseguró que dicho estímulo fiscal sólo puede ser por un tiempo limitado, ya que "reducir la carga se financia con los excedentes del movimiento del tipo de cambio y del precio del petróleo, pero esto no se puede mantener para siempre" porque representaría un alto costo para el gobierno. El subsecretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Messmacher, dijo que de no haber implementado un estímulo fiscal, el precio de la gasolina tendría que haber subido. "En principio, si nosotros actualizáramos tal cual los valores de la fórmula que utilizamos para la determinación de los precios de enero, en principio la fórmula simple y sencillamente nos tendría que haber dado un incremento en el precio de los combustibles", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula. Dijo que lo que la dependencia utilizó los excedentes de un mayor tipo de cambio y precio de petróleo para evitar un incremento. "Lo que hicimos fue evaluar cuánto es que nosotros podíamos suavizar el precio reduciendo ligeramente la tasa del impuesto a través de un estímulo fiscal, utilizando esos ingresos excedentes", dijo. Además explicó que seguirán aplicando esta medida en tanto "tengamos un margen fiscal ya sea por ingresos excedentes o por las medidas de austeridad que se anunciaron". Te inivtamos a que nos sigas a través de Twitter