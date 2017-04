País En México 4 de 10 gasolineras no dan “litros de a litro” Profeco informó que un 38 por ciento de los establecimientos están en esa condición; se inmovilizaron mil 487 mangueras Redacción MÉXICO.- Un reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que un 38 por ciento de las gasolineras en el país reportaron vender litros incompletos, es decir que 4 de cada 10 establecimientos no dan “litros de a litro”. Lo anterior fue notificado al cierre del primer trimestre del 2017. Según la dependencia, entre enero y marzo de este año fueron inspeccionadas 2 mil 74 gasolineras en México con el fin de garantizar el despacho de litros completos, tras ellos se encontraron irregularidades en 796 gasolineras. Al respecto, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), que representa a las casi 11 mil gasolineras del país, no dio comentarios sobre lo sucedido en estos tres primeros meses del año. Durante el primer trimestre del año, la Profeco verificó más de dos mil gasolineras en todo el país, en las cuales se atendieron casi 32 mil mangueras y se inmovilizaron mil 487 por despachar litros incompletos. El Procurador Federal del Consumidor en funciones, Rafael Ochoa Morales, refrendó el compromiso de superar las 7,200 estaciones verificadas en 2017. En ese periodo se han impuesto sanciones por 49.6 millones de pesos en contra de 169 estaciones en las que se encontraron irregularidades.