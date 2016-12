País Director del IMSS y Ávila visitan a heridos por explosión en Tultepec Ante familiares, Arrolla Peñalosa les pidió que no tuvieran duda respecto a que sus pacientes serán atendidos hasta que se recuperen totalmente Agencias MÉXICO.- Mikel Arriola Peñalosa, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, realizaron hoy una visita al Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, en donde se atiende a cuatro adultos lesionados por la explosión en Tultepec. Notas relacionadas Despiden a víctimas de la explosión en Tultepec PRD pide reformar Ley de Explosivos para regular pirotecnia Vecinos de Tultepec reúnen material médico y víveres Ambos funcionarios efectuaron un recorrido por el área de hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos de dicha unidad médica a fin de dar seguimiento al estado de salud de los afectados. El titular del IMSS y el gobernador se reunieron con los familiares de los lesionados, a quienes Arriola les indicó que el presidente Enrique Peña Nieto, instruyó directamente al Instituto a estar pendientes de la salud de los pacientes hasta su total recuperación. Recordó que tras el incidente, 21 personas fueron trasladadas a diversos hospitales del Seguro Social y que actualmente se atiende a siete personas: cuatro en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, dos menores de edad en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI y un adulto en el Hospital de Magdalena de las Salinas. Ante familiares, Arrolla Peñalosa les pidió que no tuvieran duda respecto a que sus pacientes serán atendidos hasta que se recuperen totalmente, “el servicio médico del IMSS está de su lado, está cerca, no los vamos a dejar y toda la solidaridad y el apoyo lo van a tener y lo tienen”. Afirmó que se continuará informando oportunamente de altas médicas de las personas atendidas en los hospitales del Instituto. A su vez el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, destacó que “el IMSS ha sido muy solidario con el Estado de México, con Tultepec, ante el lamentable accidente”, y que desde los primeros minutos se abrieron las puertas de diversos hospitales del Instituto “que han recibido los pacientes una atención extraordinaria y seguimos trabajando en la prioridad única que es la salud y salvar vidas”. Respecto a la evolución de la salud de las cuatro personas hospitalizadas, los médicos responsables informaron que dos adultos se reportan muy graves. El paciente del Hospital de Magdalena de las Salinas reporta mejoría. Los menores Daniel y Christopher atendidos en Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI continúan con reporte de graves. Te invitamos a que nos sigas a través de Twitter TYA