País Alerta Aeroméxico sobre correo falso para regalar boletos La aerolínea pidió a los usuarios no abrir los mensajes que no son enviados desde las cuentas oficiales de la empresa, pues podrían comprometer sus datos personales Agencias MÉXICO.- Aeroméxico informó que recientemente personas ajenas a la aerolínea han enviado correos invitando a las personas a contestar un cuestionario para supuestamente ganar boletos de avión, lo cual es completamente falso. “Si recibes un correo electrónico o mensaje en redes sociales invitándote a participar en dinámicas promocionales de Aeroméxico, por favor asegúrate de que haya sido enviado desde nuestras cuentas de correo oficiales”, indicó la aerolínea. Las cuentas de correo oficiales de Aeroméxico son; complementos@mx.aeromexico.com; promociones@mx.aeromexico.com; y newsletter@mx.aeromexico.com. El departamento de Comunicación de la aerolínea comentó que su área de Marketing y Redes Sociales detectó estos correos falsos ya que mucha gente estaba preguntando sobre la promoción para obtener boletos. Aún no se detecta el origen del correo falso, pero se trata de una liga que al darle click introduce un malware en la lap top, tableta o dispositivo móvil y el usuario no se da cuenta y se puedo robar datos, contraseñas o información más sensible. Aeroméxico reiteró que no están regalando boletos y pidió no abrir ese correo. “En caso de que no provenga de las cuentas oficiales, te pedimos no abrir el enlace ni compartir información, pues se trata de mensajes mal intencionados que pueden comprometer tus datos personales”, indicó la aerolínea en un comunicado. Si alguien tiene una duda puede escribir vía Facebook en https://www.facebook.com/AeromexicoMX/, a través de email a ammarketingreply@aeromexico.com o al teléfono 01 (55) 5133 4000.