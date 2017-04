Noticiero Político Temen que ataques de EU a Siria desaten una Guerra Mundial Este ataque cobro decenas de vidas inocente entre los fallecidos hay 30 menores y 20 mujeres Donald Trump, presidente de los estados Unidos, declaró que ordenó lanzar misiles Tomahawk contra las instalaciones militares en Siria, por que en este país hubo un ataque químico registrado en la localidad de Jan Sheijun, que dejó más de cien personas muertas, entre ellos niños, y decenas de personas heridas. Por lo anterior, se lanzó en redes sociales la pregunta sobre que opinaban los cibernautas de que Donald Trump, ordenara el bombardeo en Siria. Algunos de los usuarios se alertaron refiriendo que estos sucesos podrían desembocar una tercera Guerra Mundial. Carolina Tamayo dijo “este tipo solo quiere la guerra, si hay que hacer algo pero un ataque genera otro y otro no es la solución, pueden morir más inocentes”. “ A ver si no se desata una tercera y ultima guerra mundial”, señaló Clemente López. Toni León simplemente comentó “ya valió”. Refiriéndose a la situación. Hubo internautas que culparon directamente de esta desgracia a Estado Unidos pues usuarios como Abe Javier Bustos Díaz comentaron “EU y Republicanos = guerra caos inestabilidad terror crisis económica... ellos causaron está Guerra química, ahora atacan, según por el negocio de La Paz y al final obtienen el petróleo y demás materias primas, nada es gratis ...se repite la temática q con las torres gemelas. Se repite la historia” Emir Sarabia compartió la misma opinión por lo que recalcó que “USA. Es el asesino del mundo. El le lanzó la bomba atómica a Japón. Matando aproximadamente 400. Mil personas civiles. Ya se les olvido. Esos sirios están locos”. Estados Unidos “Dice querer acabar con las matanzas en Siria atacando para poder robar petróleo y materias primas, que a su vez ocasionará múltiples ataques” dijo Christopher Sánchez Este ataque cobro decenas de vidas inocente entre los fallecidos hay 30 menores y 20 mujeres; pues asi lo dio a conocer el Observatorio Sirio por lo que no descartó que el número de víctimas mortales aumente pues aún hay heridos graves y desaparecidos. La internauta Shelly Hernández comentó “cuanto daño le hacen al planeta”. Lamentando la situación. Mientras tanto Ines Villanueva señaló que “El mundo está para llorar pero eso ya está escrito ni modo el ser humano no comprende qué se sigue acercando a su propio fin”.