Noticiero Político Si Trump envía tropas a México estaría violentando la soberanía: Redes El magnate refirió que el Ejército mexicano tiene que realizar un mayor esfuerzo para velar por la seguridad del país Novedades Acapulco ACAPULCO.- Si Trump envía tropas a México estaría violentando la soberanía: Redes Ante los constantes ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus amenazas sobre el supuesto muro fronterizo que construirá con impuestos de los mexicanos, este miércoles anunció enviar personal militar a México para detener a los "bad hombres". Además, el magnate refirió que el Ejército mexicano tiene que realizar un mayor esfuerzo para velar por la seguridad del pais. Ante esta noticia los comentarios de las redes sociales no se hicieron esperar, por un lado hubo quienes refirieron que Trump no podía hacer esto, ya que estaría violentando la soberania nacional. Ademas otros internautas, indicaron que de cierta manera estaba bien que mandara sus tropas, pues aseguran estar cansados de la ola de violencia que viven dia con dia, e indicaron que las autoridades ya no pueden lidiar con la delincuencia y el crimen organizado que corcome al país. Asimismo, hay quienes señalaron que la solución no son las tropas militares de EU, sino que el Gobienro deberia poner más empeño para solucionar esta problemática nacional. Por ultimo no pudieorn faltar los que de manera sarcartica dijeron que si el presidente Tump nos queria cobrar el muro, tambíen nos cobraria por enviar tropas a México. Lo anterior fue recabado mediante un sondeo emitido en las redes sociales de Novedades Acapulco, a la pregunta ¿Estás de acuerdo en que Donald Trump envíe tropas de EU a México para apoyar en la inseguridad? Felix Rivera “Trump no puede hacer eso porqué México no esta en guerra con el país vecino es tan desquiciado lo que habla el presidente de los Estados Unidos de América, el señor copete de elote pálido sabe muy bien que nosotros los mexicanos no le vamos a dar lo que quiere a *** la Riviera Maya es lo que el está exigiendo el poder lo esta volviendo loco”. Roberto Herrera “Eso es invasión, y declaratoria de guerra,esta estipulado en nuestra constitución, no pueden ingresar tropas extranjeras a combatir en nuestro territorio, ahora resulta que nos quiere venir a gobernar,que se ocupe de su país y que deje que los demás hagan lo suyo”.