Noticiero Político Qué pasará con los caballos de las calandrias después de su retiro: Redes Los cibernautas expresaron que ya era hora que dictaminaran el retiro de los equinos en la franja turística Redacción ACAPULCO.- Usuarios en las redes sociales expusieron sus opiniones sobre el retiro de los caballos de las calandrias en la costera Miguel Alemán, luego de que se informó que será hasta el término de las vacaciones de verano cuando los equinos dejen de circular. Cabe señalar que el retiro de los animales sería el 15 de agosto, pero autoridades lo pospusieron porque aún están realizando inspecciones por las condiciones en que se encuentran. Ante esto los cibernautas expresaron que ya era hora que dictaminaran el retiro de los caballos en la franja turistica, pues dicen que sufren mucho y no se encuentran en el estado adecuadas para realizar este trabajo. El internauta Joy R Hdez escribió: “¡Vaya, ya era hora!, espero que sea verdad, ellos necesitan que sean liberados en un lugar donde ellos vivan bien”. Guerrero Sugia también apoyo esta decisión y comentó en Facebook: “Muy bien me da gusto saber eso, una buena bondad de los humanos a los animales”. Por otro lado también hubo quienes dudaron mencionando que las autoridades solo están dado largas, y largas ante este tema. “Pobres caballos, se las están haciendo cansada”, dijo Armando Medina sobre la nueva fecha de retiro de los animales. El usuario Gerardo Rodríguez mencionó: “Como dan vuelta con eso de los caballos, que los quitan y no los quitan”. Por último los usuarios también cuestionaron cuál será el destino de los equinos después de que dejen de usarlos para trabajar en las calandrias, pues aunque ya no estarán circulando por la Costera refieren que serán olvidados y de igual manera podrían morir sino se cuenta con las medidas necesarias para contemplarlos en bienestar. “Y seguro acabaran abandonados y con una muerte segura, así pasó con los animales de los circos”, lamentó Mauricio Zafra. Mientras tanto Lulu Blue Girle cuestionó: “¿Dónde los llevarían?, porque solo pasan hambre y algunos no los alimentan bien”. Después de que se realice el retiro Olga Olmedo sugirió que “supervisen que ya jubilados los caballos, vivan una vida digna”.