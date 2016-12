Noticiero Político Los policías nunca estarán a la altura mientras haya corrupción Cibernautas afirman que los elementos de seguridad no se encuentran y ni estarán jamás al nivel adecuado para brindar seguridad a la ciudadanía Novedades Acapulco ACAPULCO.- Luego de que el gobernador del estado, Héctor Astudillo flores, expresara en días anteriores que los elementos de las policías municipales y del estado, no han podido estar a la altura de las circunstancias de violencia que vive la entidad, pues, aseguró que Guerrero ha tratado de mejorar y tener más agentes acreditados para esta situación. Sin embargo los usuarios de las redes sociales también expresaron su opinión sobre esta problemática, y afirman que los elementos de seguridad no se encuentran y ni estarán jamás al nivel adecuado para brindar seguridad a la ciudadanía. Asimismo algunos comentaron que se requiere un nuevo perfil de policías, pues creen que el actual es muy obsoleto, e incluso dijeron que el gobierno debería de invertir en crear una universidad para ejercer esta profesión. Por otro lado, algunos manifestaron su enojo diciendo que mientras exista corrupción y complicidad de las instituciones de gobierno con los delincuentes, por mas agentes certificados que haya jamás se le pondrá fin a la ola de violencia que golpea al estado. Por ultimo los internautas indicaron que tal vez no cuentan con la preparación necesaria como dependencia de seguridad, ni tampoco con la tecnología adecuada para ejercer su labor. Pedro Gonzales “La actual policías no esta a la altura, se requiere de un nuevo perfil de policía, creo que deben de ser de perfil universitario y con salario decoroso. El gobierno debería invertir en crear una carrera de policía”. Te invitamos para que también nos sigas en Twitter

