Josefina confirma que su trabajo político aún "no termina" La candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, confirmó una vez más que su trabajo político no termina con las elecciones del 4 de junio, por el contrario continuarán MÉXICO.- La candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, confirmó una vez más que su trabajo político no termina con las elecciones del 4 de junio, por el contrario continuarán, toda vez que lo que vivió en la campaña no puede quedarse en el olvido. En una comida privada con su equipo de campaña, estrategas y cercanos a ella, Vázquez Mota reiteró lo que en entrevista con EL UNIVERSAL expresó al señalar que ella seguirá en la política dado que su carrera no se termina antes y después del pasado proceso electoral. "Hay Josefina para mucho rato, hasta que me saquen en una caja de pino seguiré de lado de la gente", externó. En la reunión donde agradeció el apoyo de sus colaboradores, entre los que se encontraba su coordinador de campaña y presidente del Comité estatal mexiquense, Víctor Hugo Sondón, Julio Di Bella, el ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, el ex diputado Juan Pablo Adame, la panista reiteró que seguirá trabajando para la gente. La noche de este domingo tras emitir un mensaje en donde reconoció que las preferencias no le favorecían, la ex candidata presidencial, sostuvo que se quedaría de lado de cada una de las familias mexiquenses "que está viviendo de rodillas y merecemos un destino totalmente diferente".