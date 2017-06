Noticiero Político Internautas crean polémica por el tema de los semáforos Expresaron sus puntos de vista al respecto luego de un sondeo emitido acerca de qué piensan de lo declarado por el coordinador de Movilidad y Transporte Roberto Soberanos ACAPULCO.- La molestia ciudadana quedo manifestada en las redes sociales tras el polémico tema del recurso necesario para reparar los semáforos ubicados en la avenida Costera Miguel Alemán, del que dicen será “un gasto más e innecesario”. Los internautas expresaron sus puntos de vista al respecto luego de un sondeo emitido acerca de qué piensan de lo declarado por el coordinador de Movilidad y Transporte, Eutimio Maganda Rodríguez, quien aceptó que aún no hay fecha para cuando puedan quedar en funcionamiento los semáforos de la Costera. “Ese dinero ocuparlo en escuelas o a ciudadanos que lo ocupen con alguna enfermedad”, sostuvo el usuario López Aguilar Lesly, indicando que de aplicarse a lo “destinado”, a la mera hora “esos semáforos durarán una semana funcionando y luego ya no servirán”. Por su parte, la internauta Susan Chalia de Maciel recordó que “cuando estuvo Aguirre de gobernador se destinaron no se cuantos millones de pesos en Acapulco para los semáforos y alumbrado público, pero su hermano y sobrino se gastaron esa lana y no se hizo nada”. Cabe destacar que la polémica surgió luego de que se dijo que se requiere de un presupuesto de 240 mil pesos para llevar a cabo la reparación de los semáforos en cinco cruceros que se encuentran en varios puntos de la principal avenida del puerto. Al respecto, irónicamente, el usuario Alejandro Morales dijo: “No hay prisa, tómate tu tiempo, cuando se pueda es bueno y si no se puede, pues ya ni modo. Cuida nada más de cobrar tu sueldo, como es de dos salarios mínimos, para eso si alcanza el presupuesto”. En su punto de vista, el cibernauta Barboza Araujo Flavio señaló que como autoridades deberían “poner a dos personas agilizando el tránsito. ¿O no son policías de vialidad o solo sirven para multar?” Este usuario pidió soluciones no pretextos hacia los responsables de esta área. “¿De plano no sale? Con tanto filtro ilegal de tránsitos que hay por todo Acapulco”, cuestionó Irving Barrera. Antonio Cortes Tabuca comentó que “compran puras porquerías y aparte de eso carísimas, preferimos caro pero que tarden en función”. Olac Limón comentó que el presupuesto de 240 mil pesos es poco para la ciudad. “Y nuestras infracciones y pagos de tenencias y otros pagos que hacemos sobre vialidades qué?”, reprochó. En tanto, Carla NL escribió: “40 mil para arreglar los semáforos y 200 para los vivideros de lo ajeno”. El usuario César Díaz pidió que la reparación de los semáforos se lleve a cabo en toda la ciudad, ya que “Acapulco no es solo Costera”.