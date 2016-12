Noticiero Político Exigen internautas mano dura contra los que bloqueen calles Consideran que la ley se debió de haber aplicado desde hace mucho tiempo, y que se debe de empezar con los funcionarios públicos para que sea parejo novedades acapulco ACAPULCO.- Ante los constantes bloqueos de vialidades, principalmente en la avenida Costera y la Autopista del Sol y en temporada decembrina, restauranteros afirmaron que por no aplicarse la ley, ante estas situaciones, su situación económica se ha puesto difícil, luego de que la gente se restringe en sus gastos y las ventas han bajado hasta más de un 50 por cientos. Asimismo, pidieron a las autoridades que pongan mano dura en contra quienes bloqueen alguna vialidad. A través de un sondeo lanzado a las redes sociales, la gran mayoría de los cibernautas manifestaron su descontento, donde señalaron que esta problematica no sólo les afecta a ellos si no a miles de trabajadores que día a día salen a trabajar, a la mayoría causa afectaciones a los negocios por la baja afluencia de clientes por el cierre de vialidades. Una ciudadana comentó, que ella tiene sus gastos y que no se le hace justo que por problemas de terceros ella tenga que pagar junto con los otros comerciantes, ya que estos bloqueos no permiten a la ciudadanía que visiten su negocio. Otro dijo que la economía ha bajado mucho y la venta ya no son las mismas a comparación de años pasados, por lo que estos bloqueos afecta mucho y sus tiendas están totalmente vacías. Sin embargo también dieron a conocer que la enseguridad y violencia es lo que también ha ocacionado los cierres de negocios. A fin de conocer la inconformidad de los ciudadanos respeto a esta situación, se emitió un sondeo a través de las redes sociales donde se cuestiónó, que en el periodo vacacional de diciembre y ante los constantes bloqueos de vialidades, principalmente en la avenida Costera y la Autopista del Sol, ¿qué opinas que restauranteros piden mano dura para quienes tomen las calles del puerto? Considero que la ley se debió de haber aplicado desde hace mucho tiempo. Si la ley se tiene que aplicar empecemos por los funcionarios publicos para que sea parejo”, comentó Yber Marino.