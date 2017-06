Noticiero Político Elecciones 2017, una muestra de lo que pasará en las presidenciales Respecto a los comicios se consultó a la ciudadanía acerca de si ¿cree que estas elecciones influyan para las presidenciales de 2018? Roberto Soberanis ACAPULCO.- El proceso electoral realizado en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz fue un termómetro de cara a las presidenciales de 2018, así lo dejaron en claro ciudadanos a través de las redes sociales, considerando que los resultados obtenidos este domingo serán un preámbulo de lo que se vendrá para el próximo año. Respecto a los comicios se consultó a la ciudadanía acerca de si ¿cree que estas elecciones influyan para las presidenciales de 2018?, tal cuestionamiento se llevó a cabo en distintas plataformas digitales. En el sitio web se registró un marco de 50 votantes, de los cuales un 48 por ciento (24 usuarios) coincidió en que los resultados electorales “quedarán evidentes en la preferencia política” para los próximos comicios en donde se decidirá la elección del Presidente de la República. Un 36 por ciento de los internautas -18 votantes- dudaron que el hecho de que quien haya ganado tendrá influencia alguna dentro de unos meses, ya que “los resultados siempre son variables”. Por último, un 16 por ciento de los participantes en el sondeo señalaron que las elecciones del pasado domingo no tendrán repercusiones a futuro. “Este proceso no tendrá influencia para el próximo año”, coincidieron las ocho personas restantes. En el mismo contexto, en las redes sociales de Facebook y Twitter, los usuarios dividieron posturas al respecto, uno de los casos fue el del internauta Abimael González, quien destacó que no, ya que el que gane, por ejemplo, en el Estado de México, ganará por 2 o 3 puntos. “Por lo que no tendrá impacto en el 2018. Lo más seguro es que gane el PRI, ya que el PRD y PAN le darán unos miles de votantes”, expresó. Por su parte, Andrés López manifestó que “hace mucho que las elecciones dejaron de decidir al presidente de México”. En respuesta, Koatli Guerrero sostuvo que en estas elecciones se va a basar todo el proceso venidero. Blanca Valdivia destacó que “el sistema ‘democrático’ cada día está peor, lejos de creer en él. Esto es un claro ejemplo de lo que pasará en la presidencia, todos pelean como perros el hueso. No cabe duda que el poder también es una enfermedad”. En tanto, Iván Mendoza dijo: “Ojalá que en efecto se esfuerce por ganarse la confianza, sobre todo del pueblo y que no la traicione como tantos lo han hecho. Espero de verdad que se esfuerce para cambiar la triste realidad de nuestro Estado y que legitime con acciones y trabajo la decisión del pueblo”. Jorge Hernández Ocampo reprochó este proceso electoral, señalando que aunque los números dan por ganador a Alfredo del Mazo, se duda de la elección, ya que “no fue limpia. “Ni modo, otros seis años, también nos madrugaron con el aumento en el suburbano y no tarda el aumento a todo el transporte público del Edomex, y mantener los índices de violencia, al PRI hay que ganarle con todas sus mañas y árbitro a su favor, no se pudo, a prepararse para el 2018”, expresó. El usuario Marko Arista Cala recordó que algo similar sucedió en 2006 y que por ello verdaderamente sí es un reflejo del panorama que podría suceder en el 2018. “Era obvio que no iban a dejar ir la joya de la corona. Necesitamos una nueva democracia y si no funciona otra y otra hasta que se vayan alejando del poder, pero es imposible cuando se juega con la necesidad. Yo estoy esperando que Obrador le ponga ganas y deje de pensar en el 2018”, sostuvo. Bertha María Hernández García remató con el hecho de que “si en el 2018 se hace una sola alianza de todos los partidos contra el PRI, seguro ganan. Sería la manera más fácil de quitarlos de una vez por todas. Y que garanticen que se terminará la corrupción”.