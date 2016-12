Noticiero Político Delincuencia en jóvenes es en culpa parte de los padres: Redes Señalaron que ya a los chavos no les gusta trabajar, pues, prefieren ganar el dinero de una manera muy fácil Redacción Online Hace unos días se secretario de la Juventud y la Niñez en Guerrero, mencionó que se esta buscando concientizar a los jóvenes, ya que ellos son el sector más vulnerable de la población para que caigan en la delincuencia organizada. Algunos usuarios de las redes sociales, mencionaron que la culpa a veces suele ser de los padres, ya que no hay motivación de su parte, o simplemente los dejan hacer lo que ellos quieren. Asimismo, dijeron que todas las personas somos libres de tomar decisiones ya que es difícil luchar días con día contra diferentes problemas, pero que eso no justifica que los adolescentes determinen malas decisiones y se vayan por el mal camino. Otros cuantos, señalaron que ya a los chavos no les gusta trabajar, pues, prefieren ganar el dinero de una manera muy fácil.