Música Muere George Michael, un icono del pop El músico británico fallece en su casa a los 53 años Agencias MÉXICO.- El cantante George Michael ha fallecido a los 53 años en su casa, según ha confirmado su publicista a la BBC. En un comunicado, su publicista ha señalado: "Con gran tristeza confirmamos que nuestro amado hijo, hermano y amigo George murió pacíficamente en su casa durante el periodo de Navidad. Pedimos respeto para su familia en estos duros momentos". El británico saltó a la fama por su participación en el grupo Wham! entre 1982 y 1986, aunque luego tuvo una destacada carrera solista. Michael, cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de discos en una trayectoria de casi cuatro décadas. En los últimos meses estaba trabajando en un nuevo álbum. Con su conocida voz dulce, Michael vivió el estrellato pop como integrante de Wham!, donde alcanzó hitos comerciales como Wake Me Up Before Yo Go-Go, a mediados de los ochenta. El grupo formó parte del boom del nuevo pop británico de los ochenta, que se caracterizaba por su asombrosa dosis de hedonismo y su cuidada estética. El éxito de Wham! fue tal que se convirtió en la primera banda de Occidente de tocar en la República China. Michael mantuvo el nivel de éxito ya en solitario, cuando dejando atrás una formación tan aplaudida, consiguió trazar su propia carrera con un disco de debut impactante en 1987 en su formato de funk-pop como fue Faith, que se convirtió en el más vendido de su carrera. En álbum, con trazos folkies y de soul, además de baladas de gran calado emotivo, guardaba canciones como la propia Faith y I Want Your Sex, dando al músico el perfil de un cantante que, en sus propios términos, sabía moverse como pez en el agua en lo más alto del pop en época de Michael Jackson, Madonna y Prince. Fue una importante cúspide, que empezó a sumar problemas desde el primer momento debido a sus problemas con las drogas y sus enfrentamientos con el mundo discográfico. Michael, que luchó por no sentirse una marioneta del negocio discográfico, se enfrentó públicamente con su sello en 1990 con su segundo disco Listen Without Prejuice Vol. 1. Una actitud beligerante que mantuvo en posteriores trabajos y que, a la larga, le afectaron tras su periodo más esplendoroso, que incluyó su colaboración con Queen en el Five Live, un EP grabado en el concierto de homenaje a Freddie Mercury en el estadio de Wembley. También colaboró con Elton John, con el que entabló una gran amistad y que ha reconocido tras conocer su fallecimiento que está en "estado de shock". A partir de mediados de los noventa, su obra no llegó a cumplir las expectativas ni comerciales ni artísticas, pese alguna canción de éxito. También se vio afectado por su deriva pública cuando los medios de comunicación se hicieron eco de su homosexualidad tras ser detenido en 1998 en unos baños públicos de Berverly Hills por mantener sexo oral con otro hombre. Se le acusó de “actos lascivos”. El músico supo parodiarse de todo ello en el videoclip de la canción Outside, incluida en el disco Ladies and Gentlemen, the Best of George Michael. Desde entonces, intentó mantener su aura de estrella del pop intimando con los sonidos discotequeros, pero siempre carentes de inspiración.