Música Matan a Virgilio Ruiz García, líder del grupo Banda Tierra Mojada Fue atacado a balazos por hombres armados en el exterior de un salón de fiestas, por no complacer con una canción agencia GUANAJUATO.- El director de la Banda Tierra Mojada, Virgilio Ruiz García, fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo por hombres armados en el exterior de un salón de fiestas, presuntamente porque el grupo se negó a complacerlos con una canción, en la comunidad La Labor de Valtierra, localizada en el municipio de Salamanca. Después de concluir su presentación, los integrantes de Tierra Mojada abordaban su autobús cuando se acercaron a ellos varios sujetos armados, comenzaron a discutir y les dispararon, ocasionando una lesión en la cabeza al líder de la agrupación. Alrededor de 00:30 horas, el servicio 911 recibió el reporte de que varios sujetos habían hecho detonaciones a los integrantes de la Banda Tierra Mojada, originaria de Huayapam, Oaxaca, en las afueras de un salón de fiestas, por lo que elementos de Seguridad llegaron al sitio. Al arribar al lugar la Policía Municipal observó un autobús color azul marca Volvo con placas 586RL-B estrellado del parabrisas y se percató que en el interior se encontraba Virgilio Ruiz, de 41 años de edad, con lesiones en la cabeza, siendo auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Hospital General de Valle de Santiago, en donde falleció horas más tarde. Integrantes de la agrupación musical comentaron a los elementos policiales que durante la fiesta no quisieron complacer con una canción a una persona y empezaron a agredirlos físicamente y a hacer detonaciones de arma de fuego. La Unidad de Homicidios se trasladó al hospital para tener conocimiento del deceso y recabó indicios en la comunidad La Labor de Valtierra, así como testimonios de los músicos. La Fiscalía informó que de acuerdo a un testigo, Virgilio se encontraba dentro del camión mientras otros de sus colegas acomodaban sus instrumentos, cuando se aproximaron “unos sujetos”, empiezan a discutir y luego disparan al autobús en que se transportan. Servicios Periciales recabó varios casquillos percutidos en el lugar. La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios tomó el caso para su esclarecimiento. La agrupación no se ha pronunciado al respecto, sin embargo en su página de Facebook tiene programas dos presentaciones para este domingo en Puebla.