Mundo Trump está tomando medidas de las que acusaba a Clinton El presidente electo está demostrando la misma conducta que tanto criticó en Clinton durante la virulenta campaña AP WASHINGTON.- Donald Trump dedicó los últimos dos años a atacar a su rival Hillary Clinton como deshonesta, corrupta y débil. Algunos de esos ataques parecen haber pasado a la historia. Desde nombrar directivos de Wall Street al gabinete hasta evitar las conferencias de prensa, el presidente electo está demostrando la misma conducta que tanto criticó en Clinton durante la virulenta campaña presidencial. Un vistazo a lo que Trump dijo entonces y hace ahora: Entonces: "Conozco a la gente de Goldman Sachs", dijo Trump en un acto en South Carolina en febrero cuando estaba enfrascado en una feroz primaria con el senador Ted Cruz. "Lo controlan totalmente. Así como controlan totalmente a Hillary Clinton". Ahora: Varios ex empleados del banco de Wall Street tendrán funciones cruciales en la elaboración de la política económica de Trump. Ha pedido al presidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, que lidere el Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Steven Mnuchin, designado secretario del Tesoro, fue empleado de Goldman Sachs durante 17 años y Steve Bannon, el principal estratega y asesor de Trump, inició su carrera como banquero de inversiones en la misma firma. Trump adhiere a una larga tradición política, aunque la ridiculizó durante la campaña: si Cohn acepta, será el tercer directivo de Goldman que preside el CEN. GRANDES DONANTES Entonces: "La deshonesta Hillary. ¿Imaginan ustedes cuatro años más con los Clinton? En serio. Es hora de seguir adelante. A ella la controlan totalmente Wall Street y la gente que le dio millones" de dólares, dijo Trump en un acto en mayo en Lynden, Washington. Ahora: Trump ha incluido en su gabinete seis grandes donantes, muchos más que cualquier presidencia reciente. "Quiero gente que ha ganado fortunas. Porque ahora negocian con uno, ¿entienden?", dijo Trump en un discurso el 9 de diciembre en Des Moines. CONFERENCIAS DE PRENSA Entonces: "Ella no llama a conferencias de prensa porque no puede", dijo Trump en un acto en agosto en Ashburn, Virginia. "Es tan deshonesta que no quiere que la acribillen a preguntas". Ahora: Al iniciar su última conferencia de prensa el 27 de julio, Trump dijo, "yo suelo someterme a sus conferencias de prensa con frecuencia, aunque no es divertido". Desde entonces no ha convocado a una sola. En lugar de la conferencia de prensa que realiza habitualmente el ganador de las elecciones, difundió por YouTube un video de menos de tres minutos. Canceló su primera conferencia postelectoral para anunciar sus planes mediante tuits. LAZOS FAMILIARES: Entonces: "Es imposible determinar dónde termina la Fundación Clinton y empieza el Departamento de Estado. Ahora está clarísimo que los Clinton crearon un negocio para lucrar con la función pública", dijo Trump en un acto en Austin, Texas en agosto. Ahora: Trump ha prometido desvincularse de sus negocios, pero abundan los lazos entre sus empresas y su familia inmediata. Las empresas quedarán en poder de sus hijos, Donald Jr y Eric. Su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner han participado con él en reuniones con mandatarios de países donde la familia tiene intereses empresarios.