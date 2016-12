Mundo Trump denuncia ataque en Berlín, promete lucha antimusulmana Trump propuso prohibir el ingreso a musulmanes durante la campaña de las primarias del Partido Republicano AP FLORIDA, E.U..- Luego de denunciar el mortífero ataque contra un mercado navideño en Alemania, el presidente electo Donald Trump renovó su promesa de detener a los grupos terroristas radicales y pareció insinuar su voluntad de seguir adelante con su promesa de campaña de prohibir temporalmente el ingreso de inmigrantes musulmanes a Estados Unidos. Notas relacionadas Estado Islámico reivindica ataque en Berlín México condena el terrorismo tras ataque en Berlín Vehículo arrolla mercado en Berlín; hay 9 muertos Trump propuso prohibir el ingreso a musulmanes durante la campaña de las primarias del Partido Republicano, lo que motivó críticas por parte de ambos partidos. Durante las elecciones generales, cambió su retórica para enfocarse en detener temporalmente la inmigración de una lista no especificada de países vinculados con el terrorismo, aunque no rechazó la prohibición a los musulmanes. El tema aún aparece de manera prominente en el sitio web de su campaña. El miércoles, se le preguntó al presidente electo si el ataque en Berlín le haría reevaluar su propuesta de prohibición o de un posible registro de musulmanes en Estados Unidos. Trump respondió que el ataque contra el mercado navideño "es un ataque contra la humanidad y debe ser detenido". "Ustedes conocen mis planes. Todo el tiempo se ha demostrado que he tenido la razón al cien por ciento", dijo Trump. "Lo que está ocurriendo es deplorable", agregó. Un vocero de su equipo de transición dijo más tarde el miércoles que los planes de Trump "podrían contrariar a aquellos que tienen la cabeza sumida en la arena de lo políticamente correcto". "El presidente electo Trump ha sido claro en que suspenderemos la admisión de aquellos que provengan de países con altos índices de terrorismo y en que se aplicará un procedimiento de revisión estricto a quienes busquen ingresar, para proteger las vidas de estadounidenses", agregó el portavoz Jason Miller. Sin embargo, los funcionarios encargados de la transición no comentaron sobre si Trump podría además impulsar la prohibición general a musulmanes. La propuesta aún se encuentra en su sitio web de campaña. El grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque perpetrado la noche del lunes en Berlín, en el que murieron 12 personas y resultaron heridas 48. El miércoles, funcionarios alemanes iniciaron una cacería por toda Europa de un ciudadano tunecino "violento y armado" sospechoso de la masacre. La ex directora de campaña de Trump, Kellyanne Conway, dijo en una entrevista con la cadena ABC el jueves por la mañana que Trump es "el tipo de persona que dice 'necesitamos políticas de investigación extrema', que necesitamos tener un mejor sistema frente a los países que entrenan, albergan y exportan terroristas". "Él dijo durante la campaña, mucho después de que originalmente propuso esto, que esto estaría ligado más estrictamente con los países donde sabemos que tienen antecedentes de terrorismo y que esto no es una prohibición completa", añadió. El equipo de transición de Trump anunció el jueves que Conway trabajará en la Casa Blanca, donde fungirá como consejera del presidente. Trump estaba pasando los últimos días de 2016 reunido con asesores en su suntuosa residencia en el sur de Florida. El miércoles se reunió además con los directores de Boeing y Lockheed Martin, compañías con contratos cuantiosos con el gobierno a las que Trump ha criticado. Boeing tiene un contrato para construir dos nuevos aviones Air Force One, mientras que Lockheed Martin construye jets de combate F-35. Trump, quien habló brevemente con reporteros afuera de la finca Mar-a-Lago, dijo respecto a su reunión con Marillyn Hewson, directora general de Lockheed Martin, "fue algo así como un baile; estamos tratando de bajar costos". Dennis Muilenburg, director general de Boeing, dijo que su compañía se comprometió a trabajar con Trump para disminuir costos en el proyecto Air Force One. Te invitamos a que nos sigas a través de Twitter TYA