Mundo Trump advierte a Israel contra nuevos asentamientos El presidente de Estados Unidos cambia de postura y avisa a Netanyahu de que las construcciones "pueden no ser una ayuda" para lograr la paz AP WASHINGTON .- El presidente Donald Trump advirtió el jueves a Israel que la construcción de nuevos asentamientos "puede no ser útil" a los esfuerzos de paz en Medio Oriente, con lo cual adoptó una postura más dura con el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Trump ha sido visto como un presidente empático respecto a los asentamientos, considerados ilegales por la mayor parte de la comunidad internacional. Poco antes de asumir el cargo, el mandatario criticó fuertemente al gobierno de Barack Obama por no vetar la medida del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que condenaba los asentamientos. Pero en un comunicado emitido el jueves, la Casa Blanca señaló que "aunque nosotros no creemos que la existencia de asentamientos es un impedimento para la paz, la construcción de nuevos asentamientos o la expansión de asentamientos existentes más allá de sus límites actuales podría no ser útil para lograr ese objetivo". La Casa Blanca aclaró que el gobierno "no ha tomado una postura oficial sobre la actividad de asentamientos" y que el presidente discutiría el asunto con Netanyahu cuando el primer ministro israelí viaje a Washington este mismo mes. Los dos líderes tienen agendada una reunión en la Casa Blanca el 15 de febrero. Estados Unidos emitió el comunicado horas después que Netanyahu prometiera establecer el primer nuevo asentamiento en Cisjordania en más de dos décadas "lo más pronto posible", y se comprometió a compensar la demolición de un asentamiento ordenada por un tribunal por considerarlo ilegal. Se trató de la medida más reciente para expandir la construcción de asentamientos israelíes tras la llegada al poder de Trump. Netanyahu repetidamente chocó con el presidente Barack Obama durante los ocho años del mandatario demócrata en Washington, y Trump ha prometido ser un mejor aliado de Israel.