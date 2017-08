Mundo Tornado en Oklahoma causa más de 10 heridos Hasta el momento no han sido reportadas muertes luego del paso del meteoro poco después de la 1:00 de la mañana AP OKLAHOMA, E.U..- Un aparente tornado que azotó cerca del centro de la ciudad de Tulsa dejó más de una decena de heridos, entre ellos dos con lesiones graves, y causó apagones a miles de viviendas, fuertes daños a varios negocios y regó escombros por las calles. Hasta el momento no han sido reportadas muertes luego del paso del meteoro poco después de la 1:00 de la mañana, de acuerdo con la vocera de la alcaldía de Tulsa, Kim Meloy. La portavoz de la Autoridad de Servicios Médicos de Emergencia, Kelli Bruer, dijo que la compañía de ambulancias trasladó a un total de 13 personas a los hospitales del área, de las cuales ocho fueron recogidas en un restaurante de TGI Friday’s, cuatro de un Whataburger y una que se encontraba en el área. Meloy consideró afortunado que el tornado haya ocurrido en ese momento, dado que cientos, si no es que miles, de personas habían estado en el área tan solo unas horas antes. “Es una zona comercial en la que normalmente hay muchas personas. Hay un centro comercial, un cine y restaurantes”, dijo Meloy. El área de unos 2,6 kilómetros cuadrados (una milla cuadrada) permaneció cerrada el domingo por la mañana mientras algunos equipos trabajaban para remover los escombros. Más de 11.000 clientes se quedaron sin electricidad en cierto momento. Más de 3.900 seguían sin electricidad el domingo por la mañana, según con la compañía de servicio público de Oklahoma. La meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional Amy Jankowski declaró que los informes preliminares indicaban que se trató de un tornado, pero podría ser hasta el lunes cuando los especialistas terminen su investigación. Tampoco hubo un cálculo preliminar de la fuerza del meteoro. Los tornados ocurren generalmente en los meses de la primavera, pero Jankowski indicó que pueden ocurrir en cualquier momento. “No diría que es escandalosamente raro, pero sí que no es común” ver un tornado en agosto, dijo la meteoróloga. Jankowski informó que la tormenta se movió fuera del área de Tulsa al sureste de Oklahoma, con precipitaciones potencialmente fuertes, amenaza de inundaciones para el lunes y con posibles ráfagas de viento de hasta 96 kph (60 mph).