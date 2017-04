Mundo Son al menos 100 muertos por bombardero con armas químicas en Siria La agresión se registró en la localidad de Jan Sheijun, situada en la región de Idlib; entre las víctimas hay varios niños Redacción MÉXICO.- La Unión de Organizaciones de Asistencia Médica y de Socorro (UOSSM) ha reportado al menos cien personas muertas tras el ataque químico registrado en la localidad siria Jan Sheijun, situada en la región de Idlib y controlada por las fuerzas rebeldes. Entre los decesos se han contabilizado once niños que fueron víctima de la agresión realizada con gas. El balance de la situación fue notificado por la UOSSM a través de un comunicado, donde señalan los numerosos casos de “ahogamiento y asfixia” que la población está siendo víctima, además de que entre los objetivos alcanzados figura un hospital. En un primer momento el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que monitorea la guerra en Siria, dio una cifra de 58 muertos, 11 de ellos niños. Por su parte, el Centro de Medios de Idlib, otro grupo activista, informó de docenas de muertos. Notas relacionadas Ataque químico en Siria deja 58 muertos; hay varios niños Cristiano y Messi comparten equipo por Siria El centro de medios publicó un video en el que se veía a personal médico intubando a un hombre inconsciente, al que se había desvestido salvo por la ropa interior, y conectando un respirador a una niña pequeña a la que le salía espuma por la boca. Ni el gobierno en Damasco ni ninguna agencia internacional hicieron comentarios sobre el suceso en un primer momento. Se trata de la tercera acusación sobre un ataque químico en Siria en una semana. Las dos anteriores se reportaron en la provincia de Hama, en una zona cercana a Khan Sheikhoun, donde se habría producido el ataque del martes. Las noticias se conocieron en la víspera de una gran reunión internacional en Bruselas sobre el futuro de Siria y la región, que tendrá como anfitriona a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. La Sociedad Médica Sirio Estadounidense, que apoya a hospitales en territorio controlado por la oposición, dijo haber enviado un equipo de inspectores al lugar antes del mediodía y que había una investigación en marcha. Los activistas sirios no tenían información sobre qué agente podría haberse empleado en el ataque, que atribuyeron a un bombardeo del gobierno sirio o de aviones rusos de combate. En un primer momento tampoco estaba claro si todas las muertes se debían a la asfixia o a lesiones sufridas en el bombardeo. Los hospitales improvisados se llenaron rápidamente de personas con síntomas de asfixia, explicó un activista. El hospital en la cercana Sarmin —también en la provincia de Idlib, y a donde se trasladaron algunos de los casos graves— está equipado para responder a ataques químicos de esa clase porque la ciudad también sufrió un ataque en los inicios de la insurgencia siria, explicó Mohammed Hassoun, un activista de medios en Sarmin. Ese hospital se encuentra a unos 50 kilómetros del lugar del ataque. "Debido a la cantidad de heridos, se los distribuyó en la zona rural de Idlib", explicó por teléfono a The Associated Press. "Aquí hay 18 casos graves. Estaban inconscientes, tuvieron ataques y cuando se les administró oxígeno, sangraron por la nariz y por la boca". Hassoun, que estaba documentando el ataque para la sociedad sirio-estadounidense, dijo que los médicos en el lugar habían dicho que probablemente se había empleado más de un gas. "El gas cloro no causa esas convulsiones", dijo, añadiendo que los médicos creían que se había utilizado gas sarín. Hussein Kayal, fotógrafo del Centro de Medios de Idlib, dijo que le había despertado el estallido de una bomba en torno a las 6:30 de la mañana. Cuando llegó al lugar no había un olor identificable, señaló. Allí encontró a familias enteras dentro de sus casas, tiradas en el suelo, con los ojos abiertos e incapaces de moverse. Tenían las pupilas contraídas. El fotógrafo dijo que se había puesto una máscara y que él y otros testigos llevaron a las víctimas a una sala de urgencias, donde las desvistieron y las lavaron con agua. Kayal dijo que había sentido una sensación de ardor en los dedos, para la que recibió tratamiento. Un hombre sirio instalado en Turquía dijo que entre los muertos estaban su sobrina, el esposo de esta y la hija de un año de su pareja. El hombre, que habló bajo condición de anonimato porque temía por la seguridad de sus familiares en Siria, dijo que los aviones habían atacado temprano, cuando la gente aún estaba en la cama. La provincia de Idlib está controlada casi en su totalidad por la oposición siria. La región acoge a unos 900.000 sirios desplazados, según Naciones Unidas. Rebeldes y líderes opositores habían expresado su temor a que el gobierno estuviera preparando un ataque concentrado en la superpoblada provincia. Durante el conflicto sirio se han registrado varias acusaciones de ataques con armas químicas, en especial cloro. El peor incidente registrado hasta la fecha, según un reporte de Naciones Unidas, fue un ataque con gas sarín en agosto de 2013 contra el suburbio de Ghouta, en Damasco, en el que murieron cientos de civiles. La Coalición Siria, un grupo de oposición con sede fuera del país, atribuyó a la aviación siria el ataque en Khan Sheikhoun, que se encuentra al sur de la ciudad de Idlib, capital de la provincia. El grupo afirmó que los aviones habían lanzado misiles con gases venenosos que mataron a docenas de personas, muchos de ellos mujeres y niños. La coalición describió el ataque como una "espantosa masacre". Fotografías y videos de Khan Sheikhoun mostraban cuerpos tendidos de niños y adultos, algunos con problemas para respirar, otros con espuma en la boca. Un médico que se identificó con el pseudónimo de doctor Shajul Islam porque temía por su seguridad dijo que su hospital en la provincia de Idlib había recibido tres víctimas, todas con pupilas contraídas y que no reaccionaban a la luz. Publicó un video de los pacientes en su cuenta de Twitter.