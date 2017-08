Mundo Primer dispensario de marihuana medicinal abre en Hawai El dispensario registró con antelación a los pacientes y venderá la marihuana medicinal sólo por cita AP HAWAI.- Las ventas de marihuana medicinal comienzan el martes en un dispensario de Hawai tras 17 años de espera desde que el narcótico fue legalizado en el archipiélago. El dispensario Maui Grown Therapies recibió el martes la aprobación del Departamento de Salud para comenzar a vender la marihuana medicinal y planificaba comenzar de inmediato a distribuirla a sus pacientes, dijo Teri Freitas Groman, director de relaciones con la comunidad del dispensario. “Claramente este es un día histórico no sólo para Maui, sino para el estado de Hawai”, dijo Freitas Gorman. Explicó que “ésta es la primera vez en Hawai que los pacientes podrán comprar en un dispensario con licencia estatal marihuana medicinal probada en laboratorios y de calidad asegurada. Estamos muy emocionados”. El dispensario registró con antelación a los pacientes y venderá la marihuana medicinal sólo por cita, detalló Freitas Gorman. Las ventas generales comenzarán en una semana. “Este es un día importante para los pacientes calificados y para proveedores de atención en Maui, que ahora tienen garantías de que la marihuana medicinal que compren en Maui Grown Therapies ha sido ampliamente probada y es segura para su consumo”, dijo Virginia Pressler, directora del Departamento de Salud estatal. Consideró que “implementar un nuevo programa de salud siempre es un reto y el programa dispensarios no fue la excepción”. Hawai se encuentra entre los primeros estados que legalizó la marihuana en el año 2000. Pero no legalizó su venta a través de dispensarios sino hasta 2015, por lo que los 18.000 paciente debían cultivarla o conseguirla por su cuenta.