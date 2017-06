Mundo ONU: Los océanos están más amenazados que nunca Podría haber más plástico que peces en el océano para 2050 si no se hace nada al respecto AP NACIONES UNIDAS.- Los mares están “amenazados como nunca antes”, advirtió el lunes el secretario general de la ONU Antonio Guterres, y señaló que un estudio reciente indica que podría haber más plástico que peces en el océano para 2050 si no se hace nada al respecto. El jefe del organismo internacional dijo a presidentes, ministros, diplomáticos y activistas defensores del medio ambiente de casi 200 naciones, que los océanos _”la sangre vital de nuestro planeta”_ están siendo dañados gravemente por contaminación, pesca excesiva y los efectos del cambio climático, así como la negación. La conferencia de cinco días, que inició en el Día Mundial del Medio Ambiente, es el primer evento importante enfocado en el clima desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que Estados Unidos se retira del histórico Acuerdo Climático de París de 2015, una decisión que fue criticada el lunes por el presidente de Bolivia Evo Morales y otros oradores. Guterres dijo que el objetivo de la conferencia es “cambiar las cosas” y resolver los problemas “que nosotros creamos”. Señaló que intereses enfrentados sobre territorio y recursos naturales han obstaculizado el avance durante mucho tiempo para limpiar y restaurar la salud de los océanos, los cuales cubren dos terceras partes del planeta. “Debemos hacer a un lado las ganancias nacionales a corto plazo para evitar una catástrofe global a largo plazo”, enfatizó Guterres. “Conservar nuestros océanos y utilizarlos de manera sostenible es preservar la vida misma”. Peter Thomson, diplomático originario de Fiji y presidente de la Asamblea General, dijo que “ha llegado el momento de corregir nuestras equivocaciones”. “Hemos soltado una plaga de plástico al océano que está contaminando la naturaleza de muchas maneras trágicas”, señaló. “Es inexcusable que la humanidad vierta al océano cada minuto de cada día el equivalente a un camión grande de basura cargado de plástico”. Thomson advirtió además que prácticas de pesca ilegales y destructivas, así como subsidios dañinos a la industria pesquera “están llevando nuestras reservas de peces a niveles cercanos al colapso”. Y agregó que las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas por el humano no sólo están causando el cambio climático, sino que están originando que aumenten los niveles del mar al calentarse los océanos, lo que hace que sean más ácidos y contengan menos oxígeno, lo cual daña a la vida marina. Thomson dijo que la conferencia probablemente represente la mejor oportunidad en toda la vida para “revertir el ciclo de deterioro que la actividad humana ha traído al océano”, y aliente a la acción para lograr la meta de la ONU para 2030 de conservar y administrar los recursos de los mares.