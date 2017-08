Mundo Macron quiere darle un cargo oficial a su esposa El asunto de las primeras damas es delicado en Francia, después de una serie de escándalos en las últimas décadas AP PARÍS.- El presidente francés Emmanuel Macron quiere formalizar el papel de la primera dama en medio de una controversia sobre el costo y el estatus de Brigitte Macron. Notas relacionadas El jefe del ejército francés renuncia por disputa con Macron Trump halaga apariencia de la esposa de Macron Presidencia está preparando una comunicación formal que se anunciará en los próximos días, dijo el martes la oficina de la primera dama. La primera dama no tiene un estatus oficial y durante la campaña presidencial, Macron, de 39 años, prometió más “transparencia” sobre el tema. A medida que la popularidad del presidente centrista cae en las encuestas, más de 270.000 personas han firmado una petición en las últimas semanas contra el plan de otorgar un presupuesto que respalde las actividades de su esposa y que sea financiado mediante los impuestos. Actualmente Brigitte Macron tiene una oficina en el Palacio del Elíseo y un personal compuesto por dos asesores y dos secretarios, así como guardaespaldas. En actos públicos de su marido, aparece a su lado la mayoría de las veces. El asunto de las primeras damas es delicado en Francia, después de una serie de escándalos en las últimas décadas, como la compleja vida privada del predecesor de Macron, François Hollande. Desde 2012, cuando partieron el expresidente Nicolas Sarkozy y su esposa la supermodelo Carla Bruni, no ha habido una conyugue formal en el Palacio del Elíseo. Hollande asumió el cargo ese año y lo acompañó su novia Valerie Trierweiler, pero ella lo dejó después de que una revista sensacionalista expuso una relación del mandatario socialista con la actriz Julie Gayet en 2014. Gayet nunca apareció públicamente al lado de Hollande. Macron dijo una vez que quiere poner fin a la “hipocresía francesa” sobre el estatus de los cónyuges presidenciales. La pareja del presidente “debe ser capaz de desempeñar un papel y ser reconocido por ese papel”, pero no se le debe pagar por ello, dijo antes de su elección. Durante la campaña presidencial, Macron formó una pareja inseparable con su esposa, algo poco visto en Francia, en comparación con otros países, como Estados Unidos. Brigitte, de 64 años, fue profesora de Macron durante la secundaria. El presidente no oculta que ella también es una consejera política cercana.