Mundo Hombre incendia casa de su esposa en Maine y se suicida La mujer llamó a la policía y escapó ilesa AP FAIRFIELD, MAINE.- Un hombre de la parte central de Maine incendió la casa de su esposa de quien estaba separado en medio de la noche antes de apuñalarse letalmente frente a los agentes que acudieron al lugar, dijo la policía el domingo. Poco después de la media noche del sábado, Terry Whitney, de 63 años, fue a la vivienda de su esposa, desconectó el suministro eléctrico e incendió el camión de él y la casa, señalaron las autoridades. La mujer llamó a la policía y escapó ilesa. Cuando llegó un agente, Whitney tenía un encendedor de propano en una de sus manos y corrió a la parte posterior de la casa, dijo la policía. El agente utilizó contra el hombre un arma aturdidora por electrochoque pero no fue eficaz debido a la ropa voluminosa de Whitney, reportó el periódico The Portland Press Herald. Un segundo policía llegó al lugar y también utilizó un arma Taser. La policía agregó que Whitney sacó entonces un cuchillo y se cortó, pero la autoridad no proporcionó más detalles sobre sus heridas; él murió en un hospital. La casa tuvo daño exterior y fue considerada inhabitable debido a que estaban rotas las ventanas y a preocupaciones respecto a daño en la instalación eléctrica, según el Press Herald. Whitney había sido acusado de mala conducta delictiva y por violencia doméstica ocurrida el 31 de octubre y tenía orden de un tribunal para que se mantuviera alejado de su esposa, dijo la policía.