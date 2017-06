Mundo Gran Bretaña libera a 12 detenidos por ataque Siete mujeres y cinco hombres habían sido detenidos el domingo en el distrito Barking del este de Londres AP LONDRES, INGLATERRA.- Las 12 personas que fueron arrestadas en las primeras horas posteriores al ataque perpetrado el fin de semana en el puente de Londres quedaron en libertad sin cargos, informó la policía. Notas relacionadas Identifican a dos sospechosos de los ataques en Londres Estado Islámico se adjudica ataque en Londres Un francés murió en el ataque en Londres Tras ataque en Londres, joven huye con cerveza en la mano Trump critica por Twitter al alcalde de Londres tras ataques Siete mujeres y cinco hombres fueron detenidos el domingo en el distrito Barking del este de Londres. La policía dijo que el área era hogar de los dos atacantes que han sido identificados públicamente: Khuram Butt, de 27 años, y Rachid Redouane, de 30. En contexto: Doce detenidos tras noche de terror en el corazón de Londres Ambos, junto con un tercer atacante cuyo nombre no se ha difundido, murieron baleados por la policía después que arrollaron a peatones con una camioneta en el puente y apuñalaron a otras personas en un mercado cercano. Siete personas murieron y decenas resultaron heridas. La policía de Londres informó el lunes que dos de los tres sospechosos de cometer el ataque reciente ya fueron identificados y se llamaban Khuram Shazad Butt y Rachid Redouane. Shazad Butt, de 27 años, era un ciudadano británico nacido en Pakistán. Entérate: 9 muertos por ataques terroristas en Londres; los atacantes fueron abatidos Redouane tenía nacionalidad marroquí y libia; se desconoce su edad ya que dio dos fechas diferentes de nacimiento. Los dos vivían en el vecindario Barking al este de Londres, donde la policía realizó operativos poco después de los atentados del sábado en la noche. La policía informó que las investigaciones continúan para identificar al tercer agresor. Los tres sospechosos murieron a tiros de la policía minutos después del atentado que dejó siete muertos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a su propio Departamento de Justicia por pedir al Tribunal Supremo que revisara una “versión aguada, políticamente correcta” de las restricciones de inmigración que él había firmado en marzo. En una serie de tuits el lunes por la mañana, Trump dijo que el Departamento de Justicia “debería haberse quedado” con el primer decreto de restricciones de inmigración. Las dos medidas, que pretendían impedir de forma temporal la entrada en Estados Unidos de personas de media docena de países de mayoría musulmana, han sido bloqueadas por tribunales menores. La orden ejecutiva de marzo reducía el número de personas afectadas respecto al primer decreto, presentado de forma apresurada durante la primera semana de Trump en el cargo. Trump afirmó que el Departamento de Justicia debería pedir una “vista acelerada” sobre la segunda orden presidencial y “¡buscar una versión mucho más dura!”. El presidente ha redoblado sus peticiones de que se apliquen las restricciones de inmigración tras los ataques del fin de semana en Londres. La primera ministra británica, Theresa May, dijo el lunes que Gran Bretaña debe hacer “más, mucho más” para combatir el extremismo islámico. May lo describió como “una ideología malvada” que pervierte el islam y la verdad. La mandataria señaló el lunes que Gran Bretaña revisará su estrategia antiterrorista y estudiará ampliar las penas de prisión. Debe hacerse más para combatir “la intolerancia y el odio”, añadió. La policía ha identificado a los tres agresores del Puente de Londres, indicó el lunes la primera ministra británica, Theresa May. Once personas están detenidas por su posible relación con el ataque, añadió. Una persona fue liberada sin cargos. La operación policial continuaba abierta. May afirmó que la policía y los equipos antiterroristas tienen financiamiento y el personal adecuado, y que el nivel oficial de amenaza por terrorismo se mantendrá en “grave”, lo que indica que hay una alta probabilidad de ataques. Un español de 39 años estaba desaparecido tras enfrentarse a uno de los agresores en el ataque del sábado en el centro de Londres, según dijo el lunes el ministro español del Interior. Ignacio Echeverría, un banquero afincado en Londres, fue visto por última vez en la zona del Borough Market, dijo el ministro, Juan Ignacio Zoido. Amigos y familiares dijeron que Echeverría se había enfrentado a un hombre que apuñaló a una mujer, señaló Zoido. Durante una entrevista en la radio Cadena Ser, el ministro pidió a los parientes del español que mantuvieran la calma porque muchos de los heridos en el ataque del sábado aún no habían sido identificados. Otro ciudadano español fue atendido en un hospital de Londres por heridas no graves, según dijo el domingo el Ministerio español de Exteriores. La policía de Londres registró dos inmuebles y detuvo a “una serie” de personas sospechosas de estar relacionadas con el ataque del sábado por la noche, con un vehículo y armas blancas, en el Puente de Londres. Siete personas murieron a manos de los tres agresores y 21 de los heridos seguían en estado crítico. “Me despertó, como a toda la calle. Ruidos muy fuertes seguidos por ruidos de disparos. Todo bien, aunque los vecinos cercanos están muy nerviosos”, tuiteó un vecino de la zona tras las redadas del lunes al amanecer. Hasta cuatro australianos fueron víctimas de los ataques del sábado por la noche en el Puente de Londres y Borough Market, según dijo el lunes el primer ministro de Australia. Dos australianos que sufrieron sendas puñaladas en el cuello se están recuperando, señaló el primer ministro, Malcolm Turnbull. Candice Hedge está atendida en el hospital de St. Thomas, mientras que Andrew Morrison recibió una sutura y estaba camino de su casa en Australia. El gobierno tiene “temores muy reales” por otros dos australianos, señaló el mandatario, que no dio detalles sobre sus circunstancias.