Mundo Eric Trump dice que detractores de su padre "no son gente" Criticó especialmente al Partido Demócrata, que según dijo está “implosionando”. Describió al presidente del Comité Demócrata Nacional, Tom Perez, como “un lunático” AP EU.- Eric Trump dijo que los que critican a su padre “ni siquiera son gente”. El hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes al presentador de Fox News Sean Hannity que “nunca he visto odio como este” y que “la moral ha salido por la ventana” cuando se trata de atacar a su padre. Eric Trump criticó especialmente al Partido Demócrata, que según dijo está “implosionando”. Describió al presidente del Comité Demócrata Nacional, Tom Perez, como “un lunático”. Trump añadió que los demócratas “no tienen su propio mensaje” y tratan de poner obstáculo a “un gran hombre”, refiriéndose a su padre, así como a su familia en general. El Comité Demócrata no respondió en un primer momento a un email pidiendo comentarios el miércoles. Trump también criticó a los medios de noticias, afirmando que están “fuera de control”. Trump y su hermano, Donald Jr., dirigen la empresa familiar mientras su padre esté en la Casa Blanca.