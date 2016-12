Mundo Clinton recibió casi 2,9 millones de votos populares más que Trump Clinton es la quinta candidata presidencial en la historia de Estados Unidos en ganar el voto popular y perder en el Colegio Electoral AP WASHINGTON.- Hillary Clinton recibió casi 2,9 millones de votos populares más que el presidente electo Donald Trump, el mayor margen que ha recibido un candidato presidencial derrotado en la historia de Estados Unidos. Resultados certificados de los 50 estados del país y el Distrito de Columbia muestran que Clinton ganó casi 65.844.610 votos (48 y Trump 62.979.636 sufragios (46%), de acuerdo con un análisis realizado por The Associated Press. Clinton es la quinta candidata presidencial en la historia de Estados Unidos en ganar el voto popular y perder en el Colegio Electoral. La última vez fue en el año 2000, cuando el demócrata Al Gore recibió 540.000 más votos que George W. Bush. La discrepancia en los votos totales entre la candidata demócrata y el republicano ha alimentado los argumentos de algunos demócratas de que el proceso electoral no es democrático y hubo un intenso cabildeo para tratar de convencer a los electores colegiados que votaran contra Trump. Pero el esfuerzo fracasó: el presidente electo ganó todos menos dos de los votos del Colegio Electoral que consiguió en el día de la elecciones en noviembre. Los electores colegiados se reunieron el pasado 19 de diciembre en las capitales estatales y otorgaron a Trump 304 votos y 227 a Clinton. Para ser electo presidente, el ganador debe obtener cuando menos la mitad más uno de los votos electorales, es decir 270. La mayoría de los estados dan todos sus votos electorales al candidato que ganó el voto popular en el estado. Maine y Nebraska los otorgan por congreso distrital. Para el 6 de enero está programada una sesión conjunta del Congreso para certificar los resultados del voto electoral y el vicepresidente Joe Biden la encabezará como presidente del Senado. Una vez que el resultado quede certificado, el ganador juramentará el 20 de enero. El conteo del voto popular que realizó la AP no incluye los resultados finales para terceros candidatos y tampoco los votos por escrito a favor de candidatos que no aparecían en la boleta. Te invitamos a que nos sigas a través de Twitter TYA