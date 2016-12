Mundo Clérigo musulmán niega relación con asesinato de embajador En un mensaje en video proporcionado a The Associated Press, Gulen acusó al gobierno turco de culpar y difamar a su movimiento AP MOSCU.- Un clérigo islámico que vive en Estados Unidos condenó el jueves el asesinato del embajador ruso en Turquía y rechazó las acusaciones de que su movimiento está detrás del crimen. El embajador Andrei Karlov murió baleado por un miembro de la policía turca fuera de servicio frente a los sorprendidos testigos en una exposición fotográfica en Ankara a inicios de la semana. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan implicó a Fethullah Gulen en el asesinato, argumentando que el policía que poco después del atentado fue abatido en un operativo policial tenía vínculos con el movimiento del clérigo. En un mensaje en video proporcionado a The Associated Press, Gulen acusó al gobierno turco de culpar y difamar a su movimiento, y sugirió que las autoridades de Turquía facilitarían otros asesinatos y culparían de ellos a sus seguidores. "No es posible que ellos logren convencer al mundo de tales acusaciones", aseveró Gulen. El asesino, Mevlut Mert Altintas, "era miembro de la organización terrorista FETO. De nada sirve ocultarlo", dijo Erdogan el miércoles en una conferencia de prensa junto con el presidente de Albania. "Considerando los lugares en que se crio, y sus vínculos, todo apunta a esa dirección". Ya antes Turquía había acusado a Gulen de tratar de desestabilizar al país. En una de esas ocasiones, lo acusó de estar detrás del fallido intento de golpe de Estado ocurrido en julio. Rusia envió a Turquía a un equipo de 18 investigadores y funcionarios del Ministerio del Exterior para que participen en la pesquisa del asesinato. Funcionarios del Ministerio del Exterior y miembros del Parlamento se han reunido en la sede del Ministerio ruso en una ceremonia de despedida, en un acto al que se espera acuda el presidente Vladimir Putin. Karlov será enterrado en Moscú el jueves por la tarde.