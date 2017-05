Mundo Ballena varada tenía bolsas de plástico en el estómago La especialista dijo que la basura no biodegradable fue "probablemente la razón AP COPENHAGUE, DINAMARCA.- Zoólogos en Noruega hallaron unas 30 bolsas y otros desperdicios de plástico en el estómago de una ballena con nariz de espada que quedó varada en una costa del suroeste del país, se informó a los medios este viernes. Terje Lislevand, de la Universidad Bergen, dijo que el zífido de dos toneladas estaba visiblemente enfermo y tuvo que ser sacrificado. En su intestino "no había alimento, solo restos de la cabeza de un calamar y una delgada capa de grasa". La especialista dijo que la basura no biodegradable fue "probablemente la razón" por la que el cetáceo encalló varias veces el sábado en aguas someras de las costas de Sottra, en la isla occidental de Bergen, a unos 200 km (120 millas) al noroeste de Oslo. Debido a su tamaño, unos 6 metros (20 pies), al parecer se trataba de un zífido adulto. La ONU calcula que cada año se tiran a los océanos 8 toneladas de basura plástica. Te invitamos a que nos sigas a través de Twitter