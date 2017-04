Mundo "¿Acaso yo...?", ¿de dónde salió el popular meme? Tal vez no lo conozcas de nombre, pero Saitama, el protagonosta del animé japonés “One Punch Man”, ha inundado las redes sociales en forma de meme Agencias MÉXICO.- Si eres usuario de redes sociales, seguramente has visto inundado tu muro o timeline con el ya popular meme que comienza con la frase "¿Acaso yo...?", y que sirve para hacer todo tipo de preguntas sarcásticas. ¿De dónde salió esta imagen?, ¿cuál es su origen? El personaje con capa, con la mano en el pecho, ése que pregunta ante su interlocutor sorprendido, se llama Saitama, y es el protagonista de One Punch Man (Hombre de un solo puño), un animé japonés que se transmite en la red. Creado en 2009 por el japonés Yusuke Murata, el protagonista, Saitama, logra derrotar a sus enemigos de un solo puño, sin importar a quién se enfrente, sean monstruos o humanos. Aunque pudiera parecer agresivo, Saitama refleja una personalidad tranquila, lo cual lo hace aún más característico. Ahora, el personaje sirve en redes sociales para hacer cualquier cantidad de preguntas sarcásticas. Aquí te dejamos algunas: -Oye, periodismo... Pero no me alcanza el sueldo. -¿Acaso yo te pedí que me escogieras como profesión? pic.twitter.com/wlo0LLKzMD El meme ya también cuenta con reinterpretaciones, como ésta: